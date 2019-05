En audio: El balonmano tratará de tocar la gloria en Lima

En audio: El balonmano tratar de tocar la gloria en Lima

Uno de los deportes colectivos que representarán a Cuba en los venideros Juegos Panamericanos, con grandes posibilidades de hacer sonar las notas de nuestro himno nacional en Lima, es la escuadra masculina de balonmano, que después de llamar a sus filas a jugadores contratados en Europa, se convierte en uno de los serios aspirantes a discutir el cetro.



Franklin Guevara, Comisionado Nacional de la disciplina, señaló que a partir de ahora ambas selecciones intensifican la preparación y tendrán la posibilidad de enfrentar a conjuntos de nivel antes de llegar a la principal competencia del año, los Panamericanos en tierras peruanas.



Al respecto, dijo que las mujeres darán los toques finales en Brasil y los hombres en Europa. “Las chicas parten el próximo 27 para México para el evento de NORCA, que a su vez es clasificatorio para el Mundial y después estarían unos 15 días en Brasil. Los varones ya estuvieron en abril en el Torneo de Naciones Emergentes, donde obtuvimos el boleto al mundial de la categoría sub-24 años. Pensamos realizar una base de entrenamiento en Europa y estamos coordinando algún que otro partido en España”.





El máximo directivo del balonmano en la isla, acotó que, aunque los varones no enfrentan desde el 2015 a los principales rivales del continente, el compromiso es estar en el podio. Los cubanos arrollaron a sus rivales en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. “Desde los Juegos de Toronto no vemos a estas escuadras de nivel, como son los casos de Argentina, Chile y Brasil, fundamentalmente, pero también hay que tener en cuenta a Estados Unidos que tiene varios atletas nacionalizados. A pesar de esto, consideramos que nuestro equipo está en condiciones de estar entre los medallistas”.



Guevara, señaló que, si logran dominar el grupo, tienen grandes opciones de estar en la final, pues evitarían al favorito equipo de Brasil en el cruce. “Ya iniciamos el estudio de contrarios. Estamos en el grupo de la muerte, por lo que resultará clave el primer juego frente a Chile, para definir el primer lugar de la llave ante Argentina”.





El balonmano cubano pudo llamar a jugadores que por diferentes vías estaban fuera del país y que juegan en importantes clubes de Europa. “Estos atletas están comprometidos con Cuba. Hay que ver con que convicción han cantado las notas de nuestro himno nacional en los torneos que se han ganado. Esto nos da mucha confianza en ellos y en lo que son capaces de conseguir en Lima”.



Las mujeres, quienes fueron terceras en Barranquilla, buscarán dejar una buena sensación, aunque no tienen opciones reales para estar en el podio. “Aunque parezca que no pueden, creo que sí. Están muy motivadas, han madurado mucho con respecto al año anterior. Se han incorporado dos jugadoras que son muy importanes como los casos de Lisandra Lusón y Glenny Reyes. Consideramos que pueden dar pelea en Lima”.



Desde que el balonmano debutó en los Juegos Panamericanos de Indianapolis 1987, en el sector masculino Cuba y Brasil han sido los grandes animadores, con tres coronas. Los antillanos dominaron las ediciones de La Habana 91, Mar del Plata 95 y Winnipeg 99, sin embargo, se han quedado fuera de los medallistas en las dos últimas ediciones.



Mientras en el femenino, las brasileñas han sido las claras dominadoras. Desde Winnipeg no pierden la medalla de oro, eslabonando una cadena de cinco títulos consecutivos. Las cubanas solo tienen dos medallas, plata en Río de Janeiro 2007 y bronce en la cita canadiense de 1999.



Franklin Guevara, manifestó que el equipo masculino de balonmano aspira a una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

