En Audio: Bloqueo impacta en el fútbol cubano

En Audio: Bloqueo impacta en el ftbol cubano





Para nadie es un secreto que el fútbol en Cuba vive su peor momento en la historia de este deporte. Cada año nos alejamos, ya no solo del nivel mundial, sino incluso tampoco somos potencia en el Caribe.



Entre tantas causas que se pudieran buscar, hay una bien clara y que nos golpea hace más de cinco décadas, el criminal bloqueo, económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia nuestro pequeño archipiélago.



El hecho de que nuestros futbolistas no puedan ir y jugar en la “MLS”, sin renunciar a ser cubanos, y después regresar a su país, ha motivado las constantes deserciones de nuestros jugadores. Además, sin contar los beneficios que pudiera recibir esta disciplina, sobre todo en materia de canchas, balones y toda la tecnología que se necesita para desarrollar el deporte más popular del mundo.



El Comisionado Nacional de Fútbol, Oliet Rodríguez, dijo que también este deporte sufre el golpe bajo del bloqueo. En los últimos cinco años, por el concepto de participar en eventos organizados por CONCACAF, le han dejado de pagar al país más de un Millón de dólares. “Desde el 2014 a Cuba se le adeuda un monto aproximado de un Millón 400 Mil dólares, en derechos de televisión, premios y en la participación en Copas de Oro. Además no recibimos los beneficios de los proyectos que tiene la Confederación nuestra, debido a que las transferencias se realizan a través de bancos estadounidenses”.







A esto hay que agregarle, que la mayoría de los eventos del área se desarrollan en los Estados Unidos, por lo tanto Cuba para asistir tiene que pagar el doble de los gastos. “De octubre de 2018 a la fecha hemos asistido a cinco torneos allí, siempre hemos tenido que ir a un tercer país para buscar las Visas, algo que duplica y a veces, hasta triplica los gastos. En los dos últimos, donde participaron el equipo de la categoría Sub-23 y el de la absoluta en la Liga de las Naciones, en varios momentos se tuvo que cambiar los pasajes, debido que se fueron retrasando las Visas”.



Oliet Rodríguez, comentó que incluso, para poder asistir a estos certámenes, el país ha tenido que alquilar vuelos chárter, que son extremadamente costosos. “Fue una de las alternativas que utilizamos para poder estar en el evento”.



El Comisionado de Fútbol, argumentó que los jugadores cubanos no tienen la posibilidad de hacer uso de la tecnología, elemento vital en este deporte. “Esto para nosotros es un impedimento. No podemos contar con avances tecnológicos para el estudio de contrarios, el mismo tema de los GPS en los atletas que es tan utilizado y que lamentablemente estamos ajenos a todo esto”.



El fútbol cubano es otra de las víctimas del criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que nos ataca hace más de 50 años.



