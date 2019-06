En Audio: Boxeadores quieren bailar en casa del trompo



Torneo Nacional de Boxeo. Foto del autor.

Camagüey, Cuba.- Los púgiles guantanameros le ganaron ocho de los 10 pleitos que celebraron ante La Habana y se colocaron al frente de la Final de la Serie Nacional de Boxeo, que tiene lugar en casa de los actuales monarcas.



Los de la más oriental de las provincias cubanas, recibieron el aporte del campeón mundial Erislandy Savón en los 91 Kg, quien sometió al también integrante de la preselección nacional Ángelo Morejón.



Erislandy, una de las esperanzas de Cuba en los venideros Juegos Panamericanos de Lima, se presentó a un alto nivel, ante un rival exigente. “Es un contrario bastante difícil, también está en el equipo nacional. Me sigo preparando, buscando más, estoy en una gran forma y siempre salgo a darle la victoria a Guantánamo y a Cuba”.



Acerca de las posibilidades de repetir el título de hace cuatro años en una cita panamericana, Erislandy señaló: “Será un nuevo reto para mí. Este evento nos sirve de preparación para Lima. Terminando aquí salimos para una base de entrenamiento a la altura en Ecuador”.





La escuadra de Santiago de Cuba venció a la de Pinar del Río 7-3 y se mantuvo en la tercera plaza del certamen. Por los pinareños realizó su primer combate en los 57 Kg el tres veces monarca mundial Lázaro Álvarez, quien se mostró complacido por su forma física, tras vencer a Frank Zaldívar. “Nunca dije que el bajar de peso me iba a afectar en mi rendimiento deportivo. Enfrenté a un boxeador difícil, que está al nivel de muchos de los que vemos en los eventos internacionales. Me siento bien físicamente, creo que, con mi disciplina y dedicación en los entrenamientos, estoy en condiciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio y buscar esa medalla de oro que me falta en mi carrera”.



En el cartel del cierre el equipo agramontino sumó siete sonrisas y logró 51 puntos, insuficientes para alcanzar en la primera posición a los guantanameros. En dicho enfrentamiento se presentaron dos “Domadores” el mosca Yosvany Veitia y el súper completo Dainier Peró, en ambos casos acuñaron fáciles veredictos unánimes.



Después de tres fechas, Guantánamo está al frente de la Final Nacional de Boxeo con 156 unidades, le sigue de cerca Camagüey con 153, en la tercera plaza marcha Santiago de Cuba con 129. Del cuarto puesto al sexto se ubican las representaciones de Sancti Spíritus con 98 puntos, La Habana con 95 y Pinar del Río que archiva 87 rayas.



Este jueves, en la penúltima jornada del evento se las verán pinareños-habaneros, espirituanos-guantanameros y santiagueros-camagϋeyanos.



Enfrentamientos del miércoles:



Pinar del Río Santiago de Cuba



49 Kg: Marcel Perdomo Yoel Oliva 3-0

52 Kg: Héctor Tamayo Jesús Álvarez ABAND 2

57 Kg: Lázaro Álvarez 3-0 Frank Zaldivar

60 Kg: Andrés Yut 2-1 Yosiel Despaigne

63 Kg: Osmir Quesada Israel Paschmet 3-0

69 Kg: Noelvis Reyes Antonio Bicet 3-0

75 Kg: Enmanuel Chirino Iraís Valier 2-1

81 Kg: Yiobardo Gonález José Salazar 3-0

91 Kg: Erich Ruíz 3-0 Freddy Pérez

+91 Kg: Dunier Dueñas José A. Larduet RSC 1



La Habana Guantánamo



49 Kg: Raudel Moya Alejandro Delgado 3-0

52 Kg: Dayán González 3-0 Darwin Torres

57 Kg: Osvel Caballero 3-0 Rafael Jourbert

60 Kg: Danger Revés David Serra RSC 3

63 Kg: Mario Bravo Carlos López RSC 1

69 Kg: Jhoan Sánchez Yoldan Barrera 2-1

75 Kg: Leinier González Luis Portuondo RSC 3

81 Kg: Javier González Ernesvandi Begué 3-0

91 Kg: Ángelo Morejón Erislandy Savón 3-0

+91 Kg: Julio Bernal Emilio Larrazabal 3-0



Camagϋey Sancti Spíritus



49 Kg: Yosbel Rodríguez Lázaro López 3-0

52 Kg: Erislán Romero Yosvany Veitia 3-0

57 Kg: Víctor Abreu ABAND 2 Yarisbel Atuli

60 Kg: Rubiel Nuviola 3-0 Daciel Aragón

63 Kg: Damián Lescalle 3-0 Damián Morales

69 Kg: Kevin Brown ABAND 2 Ernesto Cobas

75 Kg: Yoelis Hernández ABAND 2 Cándido Valle

81 Kg: Raicel Poll 3-0 Yarisbel Julie

91 Kg: Carlos Frometa Darisbel Cobarroca 2-1

+91 Kg: Dainier Peró 3-0 Adonisbel Iznaga



Del Autor