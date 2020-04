En Audio: En Calera descansa el autoabastecimiento de la ciudad de Las Tunas





Las Tunas, Cuba. - Aunque la alimentación de los 212 mil habitantes del municipio de Las Tunas descansa en el quehacer de la Unidad Empresarial de Base Calera y los usufructuarios asociados a la pequeña organización empresarial, todavía necesita de los envíos de los restantes municipios para acercarse a 20 de las 30 libras percápitas como mínimo que está exigiendo el país en el programa de la soberanía alimentaria.



El Director de la Unidad Empresarial de Base Calera, Reinaldo Segura García, enumeró las 185 hectáreas del patrimonio, de las cuales tienen plantadas 40 hectáreas de plátano burro, 9,25 de plátano vianda, 25 de Yuca, 11,5 de Maíz y 15 de boniato; no obstante, todavía tienen áreas vacías.



Ubicado al sureste de la ciudad de las esculturas, el Polo Productivo Calera, dentro de las medidas del sistema de la agricultura, ya agrupó 20 yuntas de bueyes, 6 trabajando, otras 6 en doma y 9 esperando por el adiestramiento. A ello suman otras 15 yuntas en manos de los usufructuarios.



De momento, sembraron plantas proteicas como la morera, moringa, titonia y otras que permiten alimentar los animales acartonados en medio de la intensa sequía, con el agua necesaria que demandan los nuevos medios básicos.







A finales de abril comenzarán a cosechar las más de 11 hectáreas de maíz, de las 23 que tienen bajo riego, con algunas posibilidades, pues también están sembrando otras 6 hectáreas hasta que le permitan extraer agua de la presa, pues hace tanto que no llueve que se está acercando al nivel muerto. Pero todavía tienen 15 hectáreas vacías y, en la agricultura, no se pueden permitir áreas vacías.



La provincia de Las Tunas cerró el año con 22 libras de viandas, granos, hortalizas y frutales por habitantes, de las 30 libras percápitas que exige el programa nacional de autoabastecimiento municipal y los tuneros son los más señalados. De 166 mil toneladas que necesitan para alcanzar la anhelada meta este año, comenzando la semana habían contratado 90 mil de un intenso trabajo de terreno que deben concluir con éxitos esta semana.



En Calera descansa el mayor peso del programa de autoabastecimiento municipal del territorio más densamente poblado del Balcón del Oriente cubano, pero hay que organizar más y mejor desde la ciencia y desde los jefes de las mujeres y hombres del surco y el sol, que hacen las cosas, de eso se trata.

Del Autor