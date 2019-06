En audio: En Camagüey, la Cuban Telephone Company, ¡se llamaba!

En audio: En Camagey, la Cuban Telephone Company, se llamaba!

Camagüey, Cuba.- Los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones, (ETECSA), condenan las nuevas agresiones del gobierno de los Estados Unidos, con la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.



En Camagüey, el 6 de agosto de 1960, fueron intervenidos y nacionalizados, los centros telefónicos de la Cuban Telephone Company, constituida desde Nueva York con una concesión perpetua, otorgada por los gobiernos de turno de la seudo-república, para brindar servicios de telefonía.



Surge entonces, la Empresa Nacional Telefónica 13 de marzo, que, en la década de 1980, evoluciona hacia la Empresa Integral de Telecomunicaciones, y en julio de 1994, se convierte en la actual Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A.



Los camagüeyanos rechazan los intentos de reclamación, ante Tribunales norteamericanos, de las antiguas propiedades yanquis, porque la Cuban Telephone, ¡se llamaba!



Historia en Camagüey



El 15 de mayo de 1905, por resolución presidencial, se adjudica a los señores Lorenzo Coll Mora, español radicado en Cienfuegos, y José Pérez Barreiro, la concesión de una red telefónica de servicio público en la ciudad de Camagüey.



En julio de 1923, la Cuban Telephone Company, adquiere el servicio telefónico de la ciudad. Por escritura ante la notaría de Pelayo García, en La Habana, la empresa yanqui le compra a Lorenzo Coll Mora el servicio de Camagüey, en 35 mil pesos.



El 6 de agosto de 1960, fue nacionalizada, junto a otras compañías norteamericanas, la Cuban Telephone Company y su filial, Equipos Standard de Cuba S.A., dedicada al ensamblaje de centrales y aparatos telefónicos.



Desde entonces, la telefonía y las comunicaciones, en esta provincia, pertenecen a los camagüeyanos.



Historias de dos trabajadores cincuentenarios.





Jacinto Abreu Piña, es actualmente trabajador de la Central Digital de Camagüey.



“Llegué en 1969, a la antigua Empresa Nacional Telefónica 13 de marzo, procedente de la Sección de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, (FAR), como operario del Centro de Mantenimiento Técnico, (CMT).



“Atendíamos las líneas aéreas, porque todas las comunicaciones eran por alambre; incluso los enlaces de la emisora de radio; y los sistemas eran analógicos.



“Con la nacionalización crecieron los servicios; se crearon mejores condiciones y se amplió la telefonía para la población. Actualmente quedan solamente dos centrales analógicas; y todo lo demás está digitalizado; e incluso, hoy disponemos de trasmisión de datos de alta velocidad y acceso a internet.



“Independientemente de las dificultades que provoca el bloqueo yanqui, seguimos avanzando y seguiremos avanzando”.





Pedro Medrano Quiñones, actualmente asesor del Director territorial de ETECSA, llega a Camagüey en 1970.



“Nosotros estábamos trabajando en la Empresa Telefónica en la instalación de equipos a nivel nacional y entonces nos piden apoyo para Camagüey.



“Fueron años de duro trabajo, hubo que cambiar todo el circuito de la telefonía; se empezaron a tirar los alambres de cobre; cientos de kilómetros, para mejorar la telefonía en la provincia; y además, en las zonas de los centrales azucareros, para darle cobertura y aseguramiento a las comunicaciones, tan importantes para la primera industria de la economía”.



Del TX al Clic





Con el desarrollo y el avance de la tecnología llegan los procesos de modernización de la telefonía y las comunicaciones.



“Ha sido una etapa de evolución técnica, en la que hemos tenido que aprender, y buscar alternativas para enfrentar el bloqueo yanqui”, dice Pedro Medrano.



“Y ahora, en un segundo haces varias operaciones, con una velocidad tremenda; ya no somos nada si no contamos con una computadora, o un celular; y en realidad, hemos avanzado pero como se sabe, podíamos haber avanzado mucho más, sin las limitaciones del bloqueo de los Estados Unidos”.



A pesar de las inversiones, el desarrollo tecnológico, y el proceso de informatización de la sociedad, Cuba sigue frenada por las absurdas leyes yanquis contra la isla, asegura también Jacinto Peña.



“El bloqueo sí nos afecta; por ejemplo, Cuba no tiene acceso a softwares y sitios de empresas norteamericanas, que se han abierto en el mundo, y las direcciones IP de Cuba están cerradas, a pesar de que son sitios libres para el resto del mundo.



“Si Cuba va a hacer una transacción con una empresa, y los equipos o piezas, tienen un componente norteamericano, no podemos comprar. No obstante, seguimos avanzando; con bloqueo y con Helms-Burton; no nos rendimos”.





Los trabajadores de ETECSA, en Camagüey, ratifican el compromiso con el país; y aseguran que, desde sus puestos, serán más profesionales, “para superar juntos, las dificultades generadas por el recrudecimiento del bloqueo, y brindar mejor servicio a los clientes, con la búsqueda de soluciones creativas, con el ahorro de los recursos y la elevación de la calidad del trabajo”.



Sin dudas, con la Ley Helms-Burton, no se entienden quienes desde 1960, proclamaron que la Cuban Telephone Company, ¡se llamaba!

