En Audio: El ciego maravilloso, extraordinaria luz de cultura cubana





No es la primera vez que lo hacemos, pero es preciso recordar que un 31 de diciembre la cultura nacional perdió a uno de sus máximos exponentes. Hace 48 años murió en Los Angeles Arsenio Rodríguez, y El Ciego Maravilloso fue el hombre que incluyó el tambor en la música bailable criolla, la persona que completó el sentido del ritmo que hoy tanto nos enorgullece.



Desde que el son nació en la región oriental este fue evolucionando poco a poco y del santiaguero de Los Matamoros pasó al habanero de Ignacio Piñeiro. Pero aun algo le faltaba para disfrute de a quien iba dirigido fundamentalmente: el bailador.







Los Matamoros era un trio, Piñeiro tuvo sextetos y septetos, pero el de Guira de Macurijes le fue incorporando más detalles en busca de un sonido más fuerte y sólido, en busca de alcanzar un necesario equilibrio entre los tonos altos y bajos.



El aporte del matancero ha sido vital para toda la música bailable caribeña y sus enseñanzas hoy son muy tenidas en cuenta. Siempre disfruto comentarles lo que recogí de mi conversación en Puerto Rico con el padre de Papo Lucca. Papo, la cabeza hoy de la Sonora Ponceña y en su momento el brillante pianista de la Fania.



Me contaba el viejo, como de soslayo: mi hijo se llama Enrique Arsenio Lucca, ¿se imagina Ud. por qué?







Hoy, a 48 años de su muerte, la magia de la radio nos permite escuchar al propio Arsenio Rodríguez meterse en la eterna discusión sobre el mambo y narrar un momento histórico de nuestra cultura.



La ciencia no le pudo dar vista a Arsenio Rodríguez, pero lo de maravilloso lo obtuvo para siempre.



Puede escuchar aquí la propuesta radial de Detrás de la música, cortesía de Frecuencia total:



