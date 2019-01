En Audio: Cifras, cifras y más cifras

2019-01-07 10:41:06 / web@radiorebelde.icrt.cu





Cifras, cifras y más cifras, informes, papeles, pan real, balance, año concluido. Las cifras son elocuentes pero muchas veces esconden las calidades, los sentimientos, los dramas humanos, lo que se torció en ese promedio. El salario promedio en cuba no es para decir: “ah, ¡qué bien está!”, porque creo que anda por los 700 pesos, pero las muchas personas que ganan 300 y pico no salen. Queremos hablar hoy del “cifrismo” como un estigma de la complacencia, como una especie de burbuja para sentirse tranquilos en esa zona de confort; inicia el debate el periodista José Alejandro Rodríguez.







La periodista Alina Perera añade: Los periodistas trabajamos mucho con centros de investigación, demógrafos y cifras, por lo que podemos dar evidencias de cuan engañosas pueden ser las estadísticas. Usted tiene un número que puede ser interpretado de distintas maneras, y quienes trabajan con las cifras lo saben muy bien, por eso es importante concebir, ante un estudio numérico, qué variables o indicadores se van a utilizar para medir cualquier tipo de proceso: la calidad, durabilidad u otros estados de opinión. Los procesos deben llevar también las cifras más pequeñas, los estados de ánimo, y no solo traducir algunas realidades en números. Usted puede hacer un informe formidable, pero, por ejemplo, en el tema de las casas, si ese informe no me muestra cómo la gente se siente, dónde están enclavadas esas viviendas, qué garantías tienen, qué piensan los vecinos, con qué jardinería cuentan, en qué clima están ubicadas, no me reproduce la realidad de ese proceso. Por eso, los estadísticos no deben perder de vista los pequeños detalles, que al final son los que hacen la vida más placentera.







Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox el debate íntegro del espacio Hablando claro, con los periodistas José Alejandro Rodríguez, Alina Perera y Ricardo Ronquillo:





Hemos tenido una contradicción entre la importancia de las estadísticas, notables para el manejo científico de cualquier sociedad, y el cifrismo como pasto para la apología. El estilo apologético ha venido en Cuba como arma estratégica para el cifirismo. Usted ve los noticieros de TV y Radio, los periódicos, informes de los Ministerios e instituciones públicas y encontrará una enrome cantidad de cifras que lo que quieren es apuntar q las cosas van completamente bien, que estamos en el mejor de los mundos posibles, no pocas veces. Nosotros tenemos que ubicar en el lugar que merece la función de la estadística, incluso del gobierno, en el funcionamiento de la sociedad, es clave. El propio Che Guevara apuntaba la importancia que tienen las estadísticas cuando se manejan conscientemente para dirigir de forma transparente una sociedad. En esa misma frase arremetía contra los que usaban las estadísticas para distorsionar la sociedad; comparte el periodista Ricardo Ronquillo.



Si su conexión es lenta, puede escuchar el audio aquí:





(Redacción Digital Rebelde)