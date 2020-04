En Audio: En clases desde casa

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Ignacio Jesús Díaz González está en primer grado y ya sabe leer y multiplicar. Tiene seis años y una imaginación muy fértil que lo llevan a contar historias sobre dinosaurios, una práctica común cuando regresa de su escuela, ubicada en una céntrica calle de la capital pinareña.



Pero a hora, el aula está en su casa. Tiene nueva maestra y sus compañeritos de clases no están, sin embargo, él sigue aprendiendo.



Extraña mucho a Asly y a Thiago, con quienes solía compartir juegos y enseñanzas. No obstante, sabe que el coronavirus es peligroso y que ha matado a muchas personas.



Sus padres Sissely e Ignacio, le han comentado de la enfermedad y de su propagación, razón por la que ahora el aula está en el comedor de la casa y la profesora sale por el televisor.