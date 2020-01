En Audio: Cocodrilos imbatibles en su pantano

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las declaraciones de Armando Ferrer manager de Matanzas y del pitcher vencedor Yoenni Yera.

Matanzas.- Los Cocodrilos de Matanzas se pusieron delante en la gran final de la 59 Serie Nacional de Béisbol, después de derrotar este martes 6 anotaciones por 1 a los Toros de Camagüey en el estadio Victoria de Girón.



Los yumurinos, ahora siguen invictos jugando en casa en la postemporada, y dan un paso importante en su aspiración de llegar a lo más alto del podio por primera vez con el nombre de Matanzas. Los locales, a pesar de pegar solo 5 imparables, lograron batear a la ahora buena y falló la defensa agramontina.



Armando Ferrer, declaró que supieron anotar las carreras en los momentos importantes y el lanzador Yoenni Yera, aunque no estuvo en su mejor salida, logró tirar seis inning completos. “Ya vieron como se presentó Yera, no tuvo su mejor control y esto le impidió caminar un poco más. Erisbel Arruebarruena, que estaba en un mal momento pegó un doble a la hora buena y al final logramos el éxito”.



El director de los “Cocodrilos” manifestó que irá juego a juego para tratar de no regresar a Camagüey. “No queremos vaticinar un resultado, pero sí trataremos de no regresar al Cándido González”.



El piloto matancero, dijo que la lesión del receptor Ariel Martínez es una baja bien sensible para el conjunto. “Se encontraba en una gran forma deportiva, tenemos a Andy Cosme que tendrá que sacar la cara y echar para adelante”.

#SerieNacional59. Salió del juego lesionado el receptor de MTZ Ariel Martínez, según nos comunica el médico del conjunto pudiera tener una ruptura del ligamento de la rodilla derecha. "Es una lesión nueva, es un trauma que lo provocó el gesto brusco que realizó. pic.twitter.com/8bqJo0h5LQ — Guillermo Rodríguez (@hidalgogato88) January 14, 2020

El zurdo Yoenni Yera, consiguió su segunda victoria en la actual postemporada. “Les dije a mis compañeros que me hicieran dos o tres carreras que yo me iba a llevar el triunfo. A la afición que nos siga apoyando que le vamos a regalar el título”.



Mientras el director de los “Toros” Miguel Borroto, sentenció que todavía seguirán dando buenos juegos en esta final y que saldrán a igualar la serie este miércoles.



“El pitcher de ellos estuvo bien, no le pudimos combinar. Jugamos muy mal a la defensa y ellos fueron mejor que nosotros. Tampoco bateamos con oportunidad, a este play off todavía le queda bastante historia”.



Los camagüeyanos tratarán de igualar la final con el refuerzo pinareño Frank Luis Medina, entre tanto los matanceros intentarán ponerse a un paso de la corona con el mejor serpentinero de la segunda fase Yamichel Pérez.



Números Finales:



CAM: 1 6 4

MTZ: 6 5 1

G: Yoenni Yera

P: Yariel Rodríguez

S: Jonder Martínez



