En Audio: Cuba debe permanecer segura y tranquila

2018-12-07





El espacio Hablando Claro discute fenómenos relativos al incremento de tendencias violentas en el país. Sobre el tema debaten los periodistas Alejandro Rodríguez, Alina Perera y Ricardo Ronquillo.



Alejandro Rodríguez comparte: En los medios de comunicación reflejamos sucesos de violencia de otras sociedades que nos ganan en intensidad de terror e inseguridad. Sociedades donde cualquiera puede tener un arma, donde cualquiera se abre camino en estas manifestaciones -no hay que decir qué sociedades son-, pero a veces nos sentimos en una especie de zona de confort, porque es cierto que nuestro país dista mucho de ser inseguro, de ser asediado por corrientes violentas en la población, pero no podemos dejar de percibir que en estos años se han incrementado de alguna manera las manifestaciones de violencia callejera, en espectáculos, conciertos, en el barrio, en fiestas que se salpican de alcohol en sitios públicos. Nos debe preocupar que eso que ha distinguido a la sociedad cubana, que todos los extranjeros que la visitan comentan que Cuba es tranquila y segura, no podemos dormirnos pensando que eso va a ser eterno y no podemos dejar de pensar que Cuba está abierta al mundo y que las influencias que nos llegan pueden ser lo mejor pero lo peor también.







Lo primero que debemos considerar es el incremento en los grados de violencia de nuestro país. Cuando se dan las cifras de algunas instituciones públicas que manejan el comportamiento de determinados fenómenos, una de las cosas que se incrementan de un año a otro, es, por ejemplo, el robo por violencia, que es un fenómeno muy negativo: hemos escuchado historias por ahí, que no dan los medios oportunamente, pero se conocen y se dan muy tristemente, como asesinatos, pandillas que matan a personas, o jóvenes en fiestas públicas con armas blancas, e incluso de vez en cuando uso de armas de fuego, que no se sabe de dónde salen. Hay un incremento preocupante de varias tendencias en el país. Una funcionaria pública abordaba que se han dado algunos casos de amenazas a funcionarios públicos que tienen determinadas responsabilidades para determinar hechos de corrupción y han realizado llamadas de teléfono amenazantes. Ese tipo de tendencia que era muy extraña en la sociedad cubana comienza a manifestarse junto con otro problema q es q se reconoce por las organizaciones pertinentes que hay un grado de organización delictiva que no existía en Cuba en otros momentos de la vida del país; opina Ricardo Ronquillo.







Alina Perera añade: Siempre volvemos a un punto muy importante que tiene que ver con la crisis que sobrevino a partir de la caída del muro de Berlín. Todavía estamos recibiendo las esquirlas de esa implosión y yo creo que la violencia tiene que ver con eso. La crisis de los valores que estoy hablando venía ya desde los años 80 en un momento que aparentemente no había que existir disloque en el hábito de la conducta. Sin embargo, después hubo como un recogimiento, un sálvese quien pueda, y hay que tener en cuenta que hubo un cambio de época, una prisa que no teníamos, un empobrecimiento a la hora de comunicarnos, que lleva a veces a la violencia. La violencia se expresa a veces con el silencio, en una respuesta que no se da.



