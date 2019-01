En Audio: Cuba mantiene una tasa de mortalidad casi ínfima

Los periodistasJosé Alejandro Rodríguez, Alina Perera y Heriberto Rosabal se reúnen en el espacio Hablando claro para debatir sobre los logros que presenta cada año la ciencia cubana, en cuanto a la reducción y mantenimiento de bajos índices de la tasa de mortalidad infantil; así como los retos que impone a mantener en buena escala otros índices de la vida diara del cubano de hoy.



El 2018 nos dejó muchas complicaciones e incertidumbres, pero también nos legó algo que no puede diluirse en las preocupaciones y que es que este país por segundo año consecutivo, con tantos problemas de recursos, logró una tasa de mortalidad infantil de 4.0 por cada mil niños nacidos vivos, y es que hace once años la tasa está por debajo de 5. No vamos a hacer un programa apologético, pero tenemos que destacar que esa razón poderosa nos está llevando a preguntarnos, ¿por qué entonces nuestro país logra ese indicador de países de bienestar, escandinavos sobre todo, y no es así en otros órdenes de la vida? Esa tasa disminuida casi al límite nos está compulsando a saber, ¿por qué en otros aspectos de la vida de esa criatura que nace no logramos esas cifras?; comparte José Alejandro Rodríguez.







Heriberto Rosabal aporta: Estaba pensando que, lo que pudiera ser un disparate desde el punto de vista de la terminología médico científica y las estadísticas, más que mortalidad ya hay que hablar de vitalidad infantil. En el año 70 todavía era de 38, casi 40, y mira hoy como ha cambiado la cosa, tenemos el índice más bajo de América Latina y el Caribe. Respecto a esta vitalidad infantil que luego se vuelve la de la adolescencia, vida adulta e inclusive de la tercera edad, uno dice bueno, qué capacidad tenemos de mantener esto en todos los momentos de la vida, pero no tanto de formar debidamente a una persona, a pesar de que también tenemos un sistema muy justipreciado, de educación, de formación, pero hay elementos que convergen en otro sentido que hacen que tengamos carencias por las cuales hay que preocuparse.







(Redacción Digital Rebelde)