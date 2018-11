EnAudio: El inquieto anacobero, su Tibiri Tabara y la fidelidad a Cuba







La semana pasada estuvo en este espacio el boricua Daniel Santos. En nuestro país El Inquieto Anacobero gozó de una inmensa popularidad y muchos aun recuerdan El Tibiri Tabara o Bigote e Gato, guarachas que en esta Isla bailaron hasta los más patones.



Santos vivió un largo periodo en Cuba, dejando una enorme cantidad de anécdotas por su estilo de vida demasiado bohemio y desordenado. Pero su fama era tan amplia que todo se le soslayaba y pasaba por el capítulo de “malacrianzas de las estrellas”.



Por un problema de edad yo no viví esos momentos en que él intentaba hablar en cubano para decirnos que estaba en “el tibiri tabara” o cuando nos contaba sus vicisitudes junto a “Bigote e Gato”, allá por Luyanó. Es la misma época donde lo acompañaba en La Sonora su compatriota Mirta Silva, una voz que se ganó también el corazón de los criollos.



No viví esos días, pero años después me di el gusto de ver a Mirta Silva, ya con algunos años encima, disertando en la televisión puertorriqueña sobre sus días entre nosotros y compartiendo su enorme cariño por los cubanos. También tuve el placer de ir a Barrio Obrero, un bien caliente punto de la capital boricua, donde Daniel Santos nació.



Todas estas cosas me vinieron a la mente en el programa de la semana pasada, pero mi mayor recuerdo musical con Daniel Santos fue por otros rumbos con un tema fuera de las candilejas, independientemente de los que se disfrutan en los salones de baile.



Ahora que se acerca el mes enero y con él aquellas jornadas de 1959, en esos días significativos para la historia nacional El Inquieto Anacobero fue figura constante en los medios nacionales con un mensaje lleno de fervor y esperanza.







Ese es un Daniel Santos bien cubano.



