En Audio: Dedico mis horas de sueño a hacer los nasobucos

Santiago de Cuba.- Como es característico en su quehacer, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se han integrado en toda esta provincia para enfrentar con acciones comunitarias la propagación del nuevo coronavirus.



Joel Paz Pérez, Coordinador Provincial de los CDR en el territorio santiaguero, explicó que dentro de las principales acciones que están haciendo, la visita a los ancianos que viven solos, es una de las fundamentales, de conjunto con los trabajadores sociales, la Federación de Mujeres Cubanas y los dirigentes de base.





Con la llegada a los hogares de las personas de la tercera edad que viven solas, evitamos que salgan de sus domicilios a comprar algún producto, es un vecino, ó un dirigente de base de los CDR quien realiza esta tarea por esos longevos. De igual manera confeccionamos nasobucos, a partir de las amas de casa, y fortalecemos el movimiento de la agricultura urbana, además de que proseguimos con las donaciones de sangre.



Hay una entusiasta cederista que robándole tiempo al descanso y a la familia, desde la vivienda ofrece su aporte para ayudar ante esta complicada emergencia sanitaria, se trata de Enna Paredes Polanco, Presidenta del CDR 2 y Coordinadora de la Zona 82, refería el Coordinador Provincial.