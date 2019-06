En audio: Los derechos humanos y la hipocresía de Washington

En audio: Los derechos humanos y la hipocresa de Washington

El gobierno de Estados Unidos, el país que alardea de ser paradigma de los derechos humanos, es el único del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.



Allí, miles de pequeños inmigrantes son obligados a realizar trabajos forzados y sin ninguna protección por parte del Estado.

Más de un tercio de la población afroamericana ha sufrido algún tipo de discriminación, incluyendo la brutalidad policial; entretanto Estados Unidos se ha negado a ratificar la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen del apartheid.





Es que la administración norteamericana, ciertamente, está muy lejos de lo que predica. Posee un escaso compromiso formal con los derechos humanos pues ha suscrito apenas 18 de los 61 instrumentos legales internacionales vigentes en relación con el tema.



Las ejecuciones, los arrestos y asesinatos policiales por el color de la piel, la prohibición de sindicalizarse en muchas empresas, la violencia y una pobreza que lastima aproximadamente al 35 por ciento de la población, son escenas cotidianas en el país más rico del mundo.



Sin embargo, el tema de los derechos humanos es un asunto que Washington históricamente politiza a conveniencia de sus decisiones, y que le ha servido también para justificar su política de agresiones contra Cuba.



Esta es una materia donde Estados Unidos y sus aliados de Occidente realizan tradicionales campañas mediáticas en contra de países soberanos; por ello, las autoridades de la Isla insisten en el reclamo de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creado en el año 2006, no debe regresar a las prácticas de manipulación y selectividad contra naciones en desarrollo que llevaron al descrédito de la extinta Comisión.





Pero, ¿qué es verdaderamente para los Estados Unidos el respeto a los Derechos Humanos? Ante los ojos del mundo, sin ningún escrúpulo, Estados Unidos viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratando de imponer su inaceptable política de "haz lo que yo digo y no hagas lo que yo hago".



El tema de los derechos humanos fue secuestrado por el gobierno estadounidense y sus aliados cercanos como instrumento de presión para sus políticas de dominación global.



Durante años, las labores de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU estuvieron lastradas por la manipulación política que fue impuesta por un reducido grupo de países poderosos, y muy especialmente por la superpotencia hegemónica mundial.



Ese pequeño grupo de países ricos, encabezados por Estados Unidos, percibieron la Comisión como su propiedad privada y la usaron como instrumento de presión contra los intereses de los países subdesarrollados, que representan la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, con el objetivo de imponerles determinadas normas supuestamente paradigmáticas y el pensamiento único.



Pero, que nadie se llame a engaño y piense que desaparecieron los intereses y estrategias imperiales. En el tema, hoy siguen predominando la manipulación, la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos.





Los 842 millones de personas que padecen hambre en el mundo, los 774 millones de analfabetos adultos y los 6 millones de niños que mueren cada año por enfermedades prevenibles, no forman parte de la particular visión de Estados Unidos y los países ricos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.



En medio de ese hostil escenario, Cuba sigue comprometida con una genuina cooperación internacional sustentada en la indivisibilidad de los derechos humanos, la no selectividad y la no politización.





Cuba ha ratificado más de cuarenta instrumentos internacionales en esta materia. A pesar de sus carencias materiales y dificultades económicas, el país ha contribuido a la realización de los derechos humanos de otros pueblos del orbe, principalmente en sectores como la salud y la educación.



En medio de estas contribuciones a los estados de América Latina, el Caribe, África, y otras partes del mundo, Cuba continúa enfrentando la política de bloqueo que durante más de 50 años le ha impuesto Washington, lo que constituye una violación grave y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.



Pero Cuba no se detiene. Hoy se trabaja en la actualización del modelo económico, sobre la base de la justicia social. Todos los cubanos acceden sin discriminación a la prestación de servicios básicos de calidad como la educación, la salud, la asistencia y la seguridad social.





Cuba cuenta con indicadores de salud similares a los de los países desarrollados. La educación tiene carácter universal y es gratuita en todos los niveles de enseñanza.



Cuba conquistó hace más de medio siglo uno de los mayores derechos humanos: el pleno ejercicio por el pueblo de su derecho a la libre determinación en medio de amenazas, hostilidades y de los graves obstáculos derivados del bloqueo impuesto durante décadas por Estados Unidos, una política obsoleta que viola incluso, los derechos de los ciudadanos norteamericanos a quienes su propio gobierno les prohíbe viajar como turistas a la Isla vecina.

#Cuba comprometida con la cooperación internacional sustentada en la indivisibilidad de los derechos humanos, la no selectividad y la no politización, por establecer un orden internacional más justo que garantice la realización de todos los derechos humanos #CubanosConDerechos — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 9 de diciembre de 2018

