En Audio: Detrás de la música en uno de los conciertos de Taylor Swift





Ya ustedes conocen a mi nieta. Por supuesto que es la más linda del mundo, además de la más inteligente. Hace poco pasamos juntos mi cumpleaños y ahora me salió que quiere ser médico, como la abuela. Pero ustedes la conocieron recién y todos pudimos comprobar que tiene madera para estas cosas del periodismo. Para mí fue un gran asombro, aunque no una sorpresa, pues ya sabía que con solo cinco años se enfrentó a la radio madrileña con absoluta naturalidad y desenvoltura.



Lo inesperado fue cuando vino a este mismo programa y conversó con el conductor sin una gota de nerviosismo. He visto y oído a muchos famosos trastabillar ante la presencia de un micrófono… Pero lo mejor vino cuando cumplió con su promesa y envió a Radio Rebelde los resultados de su experiencia en el concierto. En ese instante no le di importancia y no lo destaqué. Su crónica la hizo como los consagrados: a la salida del espectáculo, mientras montaba en el auto con los detalles bien frescos en la memoria.



Hoy estoy que reviento de orgullo. La tengo de nuevo con nosotros aquí en Frecuencia Total. "Hola y saludos a los amigos de Frecuencia Total. -Bueno Diani, Taylor Swift cumple en este trece de diciembre 29 años. ¿Continúa siendo tu favorita?- Si, ella sigue siendo mi favorita y por eso hoy quiero contarles…"



Taylor Alison Swift nació en Pennsilvania, el 13 de diciembre de 1989 y a los 14 años se mudó a Nashville para seguir una carrera de música country. A los nueve años comenzó a interesarse en el teatro musical y recibió clases de canto y actuación en Broadway. Más adelante, y después de varios intentos fallidos, ganó un concurso de talento local.



La Swift es conocida por escribir canciones acerca de sus experiencias personales. En su primer álbum de estudio, lanzado el 24 de octubre de 2006, ella escribió las canciones durante su primer año en la preparatoria. El álbum tiene estilo música country y pop, y sus textos hablan sobre las relaciones románticas, algo que la Swift analizó observando las de otros antes de estar en una.







Ella misma ha declarado: “Salía con un chico a punto de mudarme, pero, misteriosamente, en ese instante lo primero que me pasó por la cabeza fue mi cantante favorito de country Tim McGraw”.



Y con ese mismo nombre, Tim McGraw, la canción y su video estableció un récord al figurar durante treinta semanas consecutivas entre los más vistos.



El 7 de noviembre de 2007, lanzó a la venta su tercer tema «Our Song», Nuestra canción, con el cual consiguió su primer número uno a partir del 22 de diciembre de 2007.



A partir de este instante la carrera de Taylor se ha ido incrementando, con muchísimos premios importantes. El 22 de octubre de 2012 ella anunció que quería hacer algo distinto con un nuevo álbum «We Are Never Ever Getting Back Together» lanzado el 13 de agosto de 2012.



El tiempo ha sido muy favorable para Talor Swift y en él no ha parado de establecer marcas disqueras. En agosto de 2017, tras varios meses de ausencia presentó el video Reputation, que salió a la venta el 10 de noviembre de 2017. La canción se ha convertido en uno de sus más grandes éxitos y probablemente en el centro de la amplia gira que recientemente reporte para Radio Rebelde.







Muy bien por ti, Dianita. Lo intente con tu mamá, pero ella prefirió la arquitectura. A lo mejor lo logro contigo. Ha sido un contacto muy especial para los que están convencidos de que lo único mejor que la música es hablar de ella.



