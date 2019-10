En Audio: Detrás de la música de Yordano (+VIDEO)

En Audio: Detrs de la msica de Yordano (+VIDEO)





Revisando viejos materiales me encontré que ayer cumplió años una voz llegada desde la cercana Venezuela cuando mediaban los ‘80. Tenía claras influencias del rock, pero el sonido era evidentemente caribeño. Bueno, venía de Venezuela.



No obstante su procedencia, Giordano di Marzo Migani había nacido en Roma, Italia, el 27 de octubre de 1951, pero emigró con su familia a Sudamérica cuando solo tenía doce años. No fue hasta 1970 en las aulas universitarias que entró seriamente en la música y no fue hasta 1984 que su trabajo fue reconocido.



Con la llegada de los '90, Yordano mantuvo su popularidad a través de éxitos radiales, tanto propios como versiones libres de temas exitosos. En 1992 el artista compuso un tema de corte social titulado "Por estas calles", el cual fue incluido en su disco de ese año De sol a sol y empleado como tema de presentación de la telenovela homónima.







Lamentablemente, la canción sonó de manera ininterrumpida durante el largo período de emisión del programa, lo cual produjo una sobreexposición de su trabajo, produciendo un notorio desgaste en su ánimo y vida personal que lo llevó a buscar nuevos derroteros musicales. En Cuba fue notorio que su presencia se desvaneció demasiado rápido.



Por suerte para mí, en esos mismos días mi amiga venezolana Lil Rodríguez supo que Giordano estaría de gira en Puerto Rico en las mismas fechas que yo y quiso aprovechar esa coincidencia para enviarme un regalito con una amiga que cantaba para él.



Allá en la Isla del Encanto, Canelita Medina me llamó y nos citamos para el Teatro de la Universidad de Rio Piedras. Acordamos que vería el concierto además de incluir una entrevista con el cantante. Pero lo anecdótico fue que allí tuve que pasar todo el tiempo entre bastidores escuchando de pie al venezolano pues no había asientos.







La jornada la comenzó con su grupo, pero la segunda parte estaba anunciada a guitarra limpia. Lo hermoso fue que Yordano comenzó esa parte con un tema de Silvio Rodríguez, Óleo de Mujer con sombrero. El teatro en pleno lo identificó desde los primeros acordes y de inmediato lo premió con una estruendosa ovación.



La crónica que envié para Venezuela estaba llena de esa emoción, además del recuerdo por los días gloriosos de Giordano di Marzo entre nosotros. En el 2014 una fea dolencia afectó a Giordano. Logró superarla, pero intuyo que su carrera no.



Puede escuchar y descargar la propuesta radial de Detrás de la música, cortesía de Frecuencia total.

