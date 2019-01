En Audio: El día que triunfó la revolución





Hace solo unos días recordamos el sesenta aniversario del primero de enero de 1959. Momento muy importante de la historia nacional, cambio y giro de muchas estructuras en nuestra nación.



Recuerdo muy bien aquel día inicial, en el que a todos en el edificio nos despertó el estentóreo Abajo Batista gritado por la vecina de los altos. El grito era simplemente reflejo fiel de todo un pueblo, que así expresaba la alegría por el fin de un triste período republicano.



No obstante, me quedé remoloneando un poco en la cama y cuando abrí los ojos la casa era ya un hervidero de gente comentando los últimos sucesos, pero con la angustia por la suerte del que se sabía estaba en la Sierra Maestra y que para mi madre también era un hijo.







Los primeros días tuvieron diversas características, pues algunos elementos de la dictadura se resistían a su adversidad. Batista se había marchado aprovechando las sombras y los no cercanos intentaban escapar de la repulsa general, creando un ambiente de franca confrontación en las calles.



Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial de Detrás de la música, cortesía de Frecuencia total:





Pero la solidaridad era general y el aire de victoria completo. Había sido un fin de año de muy baja celebración y el anhelo de los cubanos ahora era salir a las calles a respirar otro oxígeno, a disfrutar el fin de una época donde la oscuridad y la tensión se habían generalizado.



Por esos precisos días un tema musical llegado de México se convirtió en la melodía de boca en boca. Claro que su letra lo decía todo y ese fue el factor fundamental para su acogida. De lo que en él se narra puedo agregar que en mi periodo mexicano estuve en Chalco y allí tuve la suerte de visitar el sitio especifico que hoy también forma parte de la historia contemporánea cubana. Como también hice con la iglesia donde José Martí se casó, el sitio exacto donde mataron a Julio Antonio Mella y el edificio de la calle Emparan donde Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron.



Lamentablemente no es la versión escuchada en aquellos primeros días de enero, pero esta del mariachi de Pepe Villa es idéntica a la que el clamor popular hizo suya.







Un poco de historia nacional, para consolidar lo que siempre repetimos, que lo único mejor que la música es hablar de ella.



Si su conexión es lenta, escuche el audio aquí:



