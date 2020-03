En Audio: Disciplina y control, palabras claves en Camagüey

En Audio: Disciplina y control, palabras claves en Camagey

Camagüey, Cuba.- En esta ciudad, el fin de semana se intensificaron las medidas de control para el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas, y evitar la propagación del nuevo coronavirus.



Apelando a la conciencia, se recordó la convocatoria del presidente cubano Miguel Díaz Canel, “que se salga lo menos posible de la casa; y quienes tengan que hacerlo, lo hagan de manera disciplinada”.





Algunos camagüeyanos son indisciplinados, salen a la calle, y no guardan la debía distancia en la colas, así lo confirman las opiniones, en el Mercado Ideal, La Caridad.



“Cuando comenzó la venta estaba muy desorganizada; un tumulto; la gente sin guardar la distancia; pero ya se arregló.



“Todavía hay personas con alguna indisciplina, pero yo espero que tomen conciencia; y hay otras que no usan el nasobuco; pero sin protegerse ellos, nos ponen en peligro a nosotros; quedan irresponsables que no perciben el peligro al que nos enfrentamos”.





En el Mercado Ideal La Caridad, uno de los centros comerciales de la ciudad, crece la oferta a la población; “y aunque se organiza la entrada de los clientes, que comienza con el lavado de las manos, las personas se aglomeran en la parte exterior del establecimiento”.



Comenta el administrador de la unidad, Santiago Pérez Rodríguez, que se controla la disciplina, “con la ayuda de los compañeros de la Policía Nacional Revolucionaria, (PNR), para establecer el orden y la distancia requerida entre ellos.





“Tenemos buenas ofertas, varios tipos de embutidos y derivados de la leche; pan y otros productos, todos con venta controlada, para evitar el acaparamiento”.



A pesar de que todavía quedan algunos irresponsables, la mayoría de la población contribuye y comprende la necesidad del cumplimiento de las medias sanitarias.





“Se ha logrado organizar a las personas, y que utilicen el nasobuco, como medida de protección”.



Dos señoras de la tercera edad, son precisas en sus opiniones, “tengo 84 años, vine a comprar lo que necesitaba; pero vuelvo para mi casa y ya no salgo más.





“Cuando llegue a mi casa, me quito el nasobuco; pero en la calle hay que cumplir lo que está orientado”:



Durante el fin de semana, también se intensificaron las acciones de vigilancia y control con la participación de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, Carlos J. Finlay.



“Visitamos las viviendas, ofrecemos charlas educativas, para que cumplan todas las medidas higiénicas; y tratamos de localizar todos los casos sospechosos, con síntomas de enfermedades respiratorias; para ayudar a evitar el contagio por el coronavirus en la comunidad”.



Aunque durante el fin de semana en Camagüey no se produjeron grandes concentraciones de personas en los establecimientos comerciales, todavía quedan algunos indisciplinados, e irresponsables en el cumplimiento de las medidas de protección. (Fotos de la autora)

