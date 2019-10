En Audio: Dos leyendas de la música vuelven a ser noticia, aún después de la muerte (+Vídeos)

En Audio: Dos leyendas de la msica vuelven a ser noticia, an despus de la muerte (+Vdeos)





Con la reciente muerte de José José y la muy cercana de Camilo Sesto se ha destapado una historia poco conocida de cómo el ibérico le cerró las puertas del mercado español al mexicano.



Les cuento. A principios de los 80 el ‘príncipe de la canción’ decidió conquistar España, pero un movimiento inesperado de Camilo Sesto le puso piedras en el camino al azteca y eso hoy ha sido algo sensacional en todos los medios faranduleros.

José José y Camilo Sesto fueron dos de las voces más aclamadas de la música hispana. Sin embargo, cuando en vida cruzaron caminos no siempre fue de la manera más grata. Ahora el diario mexicano “El Universal” recuerda que, cuando ‘El príncipe de la canción’ ya era una mega estrella en toda América Latina, se propuso ingresar al mercado español con el tema “Si me dejas ahora”.



En 1982 José José viajó a España y allí pensaron que el mexicano se estaba “robando” la creación musical de Camilo Sesto. Cuenta el azteca que fue a una estación de radio para una entrevista y esta no duró ni siquiera cinco minutos, nada más le dijeron que estaba pirateando una melodía de Camilo y lo despidieron.



Sin embargo, tres años antes, Camilo le había dado de manera exclusiva la canción para que con ella se diera a conocer en Madrid, pero esto no ocurrió. En 1979 Camilo había expresado en México que había escrito el tema exclusivamente para José José, quien lo grabó ese año y lo convirtió en un éxito en Centro y Sudamérica, intentando con él abrir las puertas de España.



Pero el tiempo pasó, Camilo regresó a su país y lo primero que hizo fue grabar “Si me dejas ahora”, la cual incluyó en un disco de larga duración que salió inmediatamente al mercado en España. El tema se escuchó allí en su voz, por lo que José José ya no tuvo oportunidad de conquistar, en ese momento, ese mercado.



Poco tiempo después, durante una visita de Camilo a México, el sello disquero Ariola ofreció una comida en la que el español negó que él le hubiera cerrado el mercado de su país a José José. Sólo admitió que había grabado la canción “simplemente porque le dio la gana hacerlo”, respuesta que fue muy criticada por la prensa.





José José por su parte lamentó que el ibérico hubiera faltado a un compromiso de amigos, pero reconoció que no habían firmado legalmente ningún acuerdo, y aclaró la versión que lo señalaba a él como el culpable de la situación.



El “Príncipe de la canción” estaba seguro que podía conquistar España, sólo era cuestión de que le dieran la oportunidad, pues, hasta ese momento, material que enviaba le era devuelto sin siquiera abrirlo. De todas formas, los dos cantantes fueron populares en ambos países y estas desavenencias casi siempre solo vuelven a destacarse en momentos importantes. Ya no está al autor Camilo Sesto, ni tampoco el cantante José José, pero “Si me dejas ahora” es material para todos los melómanos.





