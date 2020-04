En Audio: Dr. Noydel, cada segundo es un reto y será una experiencia que no olvidaré

En Audio: Dr. Noydel, cada segundo es un reto y ser una experiencia que no olvidar

Cuando me comentó que estaría 15 días atendiendo pacientes contagiados con la Covid-19 pensé rápidamente que la historia del Doctor Noydel Menéndez Rivero tenía que ser publicada.



Este joven médico, graduado hace 8 años y Especialista en Medicina Intensiva y Emergencias, trabaja en el Instituto de Oncología y Radiobiología y ahora lucha por la vida de las personas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).



Le dije que cuando tuviera 5 minutos de descanso compartiera su experiencia por ello accedió a esta entrevista que hoy comparto con todos los cubanos que a las 9 de la noche regalan ese inmenso aplauso a Noydel y a sus colegas.



Lo primero fue conocer que pensó la familia ante la noticia de que tenía que cuidar del personal en el IPK.

Creo que orgullo. Orgullosos de que esté en el lugar donde estoy, en la primera línea de combate. Creo que pudieran sentir un poco de miedo y es normal. Uno también lo siente. Independientemente de todos los miedos que mi familia, mi pareja o mis amigos puedan sentir, va a menos del orgullo que puedan tener por el hecho de que esté acá enfrentando está nueva enfermedad.



Esta es la primera experiencia en el enfrentamiento a epidemias y sin dudas resulta una gran escuela de la cual declaró aprender en cada segundo que pasa.



"Cada segundo es un reto y ha sido y será una experiencia que no olvidaré. Es difícil porque es difícil estar 15 días viviendo dentro de una terapia intensiva, trabajando todos los días, ayudándonos unos a los otros, tanto el personal médico que somos cuatro como el personal de enfermería, los licenciados en laboratorio, y después vivir 15 días más aislados”.

Es algo que al final logra sacar de uno lo mejor, que queda grabado en ti y para mí ha sido todo un reto. Estoy feliz de poder darle a mis pacientes lo que sé y de poder ver los avances de lo que vamos haciendo. Que se sepa que no estoy solo. Somos un colectivo de médicos donde todas las decisiones se colegían y se discuten a cualquier hora, no importa despertar a un colega a las 3 de la mañana para hablar de un paciente.



"Orgullosamente puedo decirlo. Me ha llenado de placer estar donde estoy y es algo que nunca olvidaré".



La preparación ha sido muy importante sobre todo a la hora de extremar las medidas de seguridad. En ese sentido nos comentó que es un proceso nuevo sobre todo para quienes no trabajan directamente en el IPK.



"El Entrenamiento se basa en conocer cómo cuidarte para que no te enfermes de la Covid-19 y cómo debemos establecer pautas de bioseguridad para estar seguros dentro del cuarto de un paciente, para estar seguro dentro de la zona que nos toca trabajar".





El Dr Noydel Menéndez Rivero cuida de los pacientes en estado grave y crítico en el IPK. Hoy ha querido enviar este mensaje a los cubanos.

Lo primero que se cuiden y que por favor cumplan las medidas que se han implementado en el país, indicadas tanto por el Ministerio de Salud Pública como por las principales organizaciones políticas del país. Que sean prudentes, que salgan lo menos posible a la calle y que lean mucho y se informen de cómo se está comportando la enfermedad para que con el conocimiento sepan enfrentarla mucho mejor.



Le pregunté sobre qué contará cuando todo haya terminado y declaró que hablará de sus miedos, de la experiencia y del aprendizaje. Este ejercicio ayudará al Dr. Noydel a actuar mejor sobre ciertas complicaciones.

Pero sobre todo creo que podré decir orgullosamente que fui parte de un grupo de intensivistas que ayudó y entregó lo mejor de sí para mejorar la salud de los pacientes que enfermaron con la Covid-19.



Son experiencias que nunca se olvidan y marcan para siempre, así lo dijo el joven médico Noydel. Habrá muchas cosas que contar agregó, al tiempo que preguntaba a este reportero si había respondido bien las preguntas.

