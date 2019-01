En Audio: ¿Qué es un médico de Familia? Olguita





Hoy me dispongo a escribir sobre el 35 Aniversario del programa del Médico y la Enfermera de la Familia y no puedo hacerlo sin que la imagen de la Dra. Olga Adelaida Hernández Ruiz se presente una y otra vez cuando coordino una idea.



Hacerle una entrevista resulta lo más prudente desde el punto de vista periodístico. Pero ni conociéndole un secreto pudiera convencerle de hablar frente a mi grabadora. Es tan modesta que puedo asegurar que, si está leyendo en este instante, interrumpe una y otra vez la lectura, maldiciéndome.



Así es Olguita, la doctora que siguió el embarazo de mi madre, la que le indicó y revisó sus análisis, la que controló el peso y la presión arterial. La que secó sus lágrimas cuando en su estado de gestación atraía las congojas más diversas: "Ay, ¿y si mi niña viene con problemas?, ¿y si nace bajo peso?, ¿tendré leche?"



Olguita le avisó de todos los controles con el ginecólogo, de los ultrasonidos. Aún su letra indescifrable aparece en el tarjetón de embarazo donde señaló con milimétrica puntería que llegaría al mundo el 12 de enero. Así fue.



Nací y ella continuó aconsejando a mi madre, cómo alimentarme, qué hacer ante la fiebre por la vacunación, examinando los reflejos y habilidades del neurodesarrollo.



24 años después llegué a su consultorio de la calle Laborde y Mercedes en Cárdenas. La encontré con la misma vorágine de trabajo, más bajita, más veterana. Rodeada como siempre de mujeres embarazadas, de ancianos y niños en espera para tomarse la presión, para auscultarse.





Levantó la vista, miró como de costumbre por debajo de los espejuelos y me vio allí entre las barrigonas y fue como si 24 años transcurrieran en un pestañar.



Pero la realidad era otra: había pasado casi un cuarto de siglo.



Entonces la doctora que calculó mi tamaño desde que era apenas un grano de chícharo en la barriga de mi madre, ahora le correspondía acompañarme en ese camino oscuro, impredecible y luminoso que es la gestación.



Olguita acumula en su historia de vida casos similares al mío. Ha atendido hasta tres generaciones de una misma familia.



El consultorio donde vive y labora constituye el templo de la comunidad. Nadie puede comportarse ajeno e insensible a la faena compleja que lo caracteriza. Allí ningún día se parece a otro, solo es habitual el papeleo, por el que tanto se enoja tanto la médica como la enfermera. El tiempo casi no les alcanza entre las consultas, el terreno, los documentos.



Este 4 de enero el programa del Médico y la Enfermera de la Familia arriba a su 35 aniversario. Fue el Comandante en Jefe Fidel Castro quien concibió la idea de proporcionar al sistema de salud cubano de un médico de nuevo tipo.



En cada pedacito de Cuba hay una huella de Fidel. Los médicos y las enfermeras de la familia constituyen la estatua, el monumento sin arcilla, cobre y cemento del Comandante, el salubrista mayor.



¿Qué es un médico de familia? Olguita es la respuesta. Extiende su jornada de trabajo ante la necesidad de otros. Visita los enfermos encamados. Delante de ella los pacientes lloran, preguntan, se incomodan como si fuese un miembro de la familia. Los acompaña en el advenimiento feliz de un nuevo miembro, en la despedida dolorosa del ser querido, ella posee un mapa psicosocial de la comunidad que ha confeccionado a través de casi tres décadas de trabajo.



