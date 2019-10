En Audio: Fernando Álvarez lo merece (+VIDEO)

En Audio: Fernando lvarez lo merece (+VIDEO)





En julio pasado le dedicamos el espacio los de Siempre a un buen bolerista y hoy cuatro de noviembre cumpliría años. Santiago de Cuba tiene muchos orgullos musicales porque, aunque son de la Loma han ido a cantar al llano y han triunfado. Bueno con un tema como este, de la mano de Ernesto Duarte y con un gran talento propio el bolero se convierte en inmortal.



Fernando Álvarez Montoya nació en la capital oriental el 4 de noviembre de 1927 y con los Hermanos Giro dio sus primeros pasos. Mariano Mercerón lo tuvo entre sus Muchachos Pimienta, escalón inicial para que en 1953 Benny Moré contara con él para fundar su Banda Gigante.



Con el Bárbaro del Ritmo estuvo hasta 1955 y fue el mismo Benny el que le sugirió el pase a solista porque “a usted -al santiaguero- le sobra tela para serlo”… y no se equivocó.







En 1956 el Conjunto Casino es su primer paso, aunque la tarea era titánica: sustituir a Roberto Faz. Pero Fernando tenía todo para triunfar y graba con el Casino el bolero Humo y Espuma, del también santiaguero Rolando Rabí. El comienzo es meteórico.







Bebo Valdés asegura el placer que sintió cuando Fernando llegó a La Habana y lo vió entrar en el grupo del feeling contribuyendo a hacerle algunos arreglos.



También es digno de destacar la época en que Fernando Alvarez realiza algunas colaboraciones con la Orquesta Aragón poniendo su voz en el coro. Su actividad es constante y siempre está cerca de músicos de gran valor, como lo demuestra aquí junto al Combo de Felipe Dulzaides.







A finales de la década de los cincuenta una gira por Panamá le da grandes satisfacciones y un contrato disquero con el sello Gema que le da la opción de grabar con una orquesta de violines y arpa, dirigida por Bebo Valdés.



Con la llegada de enero de 1959 Fernando permanece en Cuba y sus temas son recurrentes en los medios. Ha ido perdiendo voz, pero ha ganado en experiencia y expresividad: sus canciones las dice, pero de una manera muy especial.



Fernando Alvarez murió en La Habana el 22 de agosto del 2002, pero aún me resisto a olvidar lo que hizo antes con un bolero de René Touzet. Todo el mundo sabe a quién Touzet se lo dedicó, pero la versión de Fernando es un clásico absoluto. Respaldado por el exquisito arreglo de Bebo Valdés, aquí el oriental no canta, lo actúa.



Escuche la propuesta y, si así lo desea, descargue el audio aquí.

Del Autor