En Audio: Freddy Asiel, el cuarto pícher más ganador en play-off



El vencedor fue Freddy Asiel Álvarez, el lanzador en activo más ganador en play off. Foto: Carolina Vilches



El estelar lanzador derecho de Villa Clara Freddy Asiel Álvarez se mostró contento este martes tras alcanzar su tercera victoria en la actual postemporada del béisbol cubano y su número 19 en series de play-off, que lo sitúa entre los cuatro lanzadores más ganadores en choques de este tipo.



Al diestro villaclareño, de 29 años de edad, solo lo superan los ya retirados, Norge Luis Vera, de Santiago de Cuba, que sumó 33 triunfos, el pinareño Pedro Luis Lazo, que alcanzó 29, y el santiaguero Ormari Romero, que llegó a ganar 20 juegos.



Freddy lanzó durante 6,1 tercio de entradas ante Las Tunas, en las que permitió cuatro carreras limpias, todas en la segunda entrada, le pegaron nueve hits, ponchó a cinco y solo concedió un boleto, para darle a los Azucareros su primera victoria en la gran final ante los leñadores.



“Muy contento por ser el cuarto pícher que más juega gana en play-off y el único que está en activo, esas son metas que uno se traza y que vienen saliendo solas, muy contento por la labor y los juegos ganados”, manifestó Freddy Asiel, que arribó la víspera a 102 victorias en su carrera.





En la entrevista concedida al Semanario Trabajadores y a nuestra emisora, el derecho también se refirió al segundo capítulo de anoche ante Las Tunas, en las que soportó cuatro anotaciones y dio la impresión que no se sostenía en el montículo.



“Simplemente tuve un inning malo en el que ellos me pudieron conectar, pero pude aguantar y no dejar que me hicieran rally, el manager Paret tiene mucha confianza en mí, él siempre me deja pichar y yo soy el que le digo cuando no puedo más”, comentó, Freddy.



Por último, se declaró listo para trabajar en un posible séptimo juego, el venidero domingo en el Julio Antonio Mella de la capital tunera.



“Con toda la confianza de mi director, me voy a preparar para si hay un séptimo juego estar en óptimas condiciones”, concluyó.



Escuche y descargue las declaraciones de Freddy Asiel:

