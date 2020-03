En Audio: Las glorias extreman medidas higiénicas

En Audio: Las glorias extreman medidas higinicas





Con el objetivo de capacitar a las glorias deportivas para enfrentar la COVID-19, enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, se realizó este jueves una audiencia sanitaria en el Instituto de Medicina Deportiva.



El jefe de dicho centro, Pablo Castillo, manifestó que resulta vital que se les trasmita a los atletas la importancia de cumplir las medidas de prevención. “A veces no tenemos percepción de riesgo. Hay que cumplir las medidas, no importa lo estricta que sea. Lo que no podemos contagiarnos nosotros y la población en sentido general”.



El Doctor Castillo puntualizó que los deportistas, al llegar al aeropuerto, son estrictamente vigilados por algún compañero de la institución médica. “Hay atletas que están llegando de sus eventos clasificatorios, a partir de que salen del aeropuerto son estrictamente vigilados por algún compañero de Medicina Deportiva. Hay que informar inmediatamente sí alguna de las persona que está a nuestro alrededor tiene alguno de los síntomas”.







Tomás Herrera, ex integrante de los equipos Cuba de baloncesto y Presidente de la Comisión Nacional de Atención a Atletas, llamó a los cubanos a mantener la disciplina. “Llamamos a todo el pueblo a que mantengan la disciplina, cumplan con todas las medidas orientadas por la dirección del país y esperamos una vez más salir victoriosos”.



Entre tanto, Sibelis Veranes, campeona olímpica de Sídney 2000, dijo que los deportistas cubanos se sienten protegidos por nuestra Revolución. “Agradecer a nuestro Presidente y el país por darnos la posibilidad de estar informados y prepararnos para enfrentar esta pandemia. Estamos acostumbrados a sobreponernos en los momentos más difíciles”.



La tres veces monarca olímpica y mejor jugadora del siglo XX, Regla Torres, señaló que las personas deben saber discernir cuando una noticia es falsa. “Debemos saber explicarle a nuestros alumnos qué hacer para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Hay fuentes que no son seguras y solo crean el miedo en la sociedad. Estas audiencias son muy buenas, porque nos capacita para la difícil situación que estamos afrontando”.



El ex gimnasta Erick López, llamó a los cubanos a unirnos para combatir la COVID-19. “Estamos convocados todos a cumplir las medidas higiénicas, para de esta forma cuidar la salud del ser humano. Ante todo tenemos gran confianza en la Revolución y vimos con esta acción del crucero, que somos el país más solidario del mundo”.

Del Autor