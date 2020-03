En Audio: Los hacedores del milagro de la sanación

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Camina los casi tres kilómetros de distancia que hay entre el hospital y su casa. Mira la ciudad, su gente, hacía 15 días que no respiraba ese aire pues está en el Centro de Aislamiento Manuel Fajardo de Santa Clara, es pediatra y allí atiende a los niños afectados por el Covid 19.