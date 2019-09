En Audio: Historia, una asignatura para salvar la nación

En Audio: Historia, una asignatura para salvar la nacin





“Una buena clase de Historia debe tocar ante todo el corazón del alumno”, afirma Miriam Egea Álvarez, quien cuenta con la experiencia de haber impartido la materia durante su vasta carrera como docente. Convencida de la importancia de la presencia de esta asignatura en los planes de estudio en el país, la profesora cubana asegura que los contenidos no deben ser aprendidos de memoria.



“La Historia no es aprender de memoria. Como las restantes ciencias, esta materia necesita el análisis, la reflexión y el preguntarnos constantemente el porqué de cada suceso. No se trata de repetir mecánicamente las causas, los hechos y las consecuencias. Hay que contextualizar y relacionar los procesos entre sí”, apunta Egea, quien ocupa la responsabilidad de dirigir el Departamento de Marxismo-Leninismo e Historia en el Ministerio de Educación (MINED).



Impartida en los diversos niveles educativos en la Isla que va desde las nociones de figuras históricas como Ernesto Che Guevara o Vilma Espín en la primera infancia hasta mayores grados de profundidad en la enseñanza universitaria, la asignatura Historia no debe ser desarrollada de igual manera en cada aula.



“La clase no es igual en todos los grupos. Un profesor de Historia debe partir de la caracterización y diagnóstico de sus estudiantes, o sea, debe conocer qué les caracteriza y cuáles son sus inquietudes. Uno debe estar bien preparado, tener conocimientos y dominar cuáles son los contenidos esenciales de ese nivel”, señala Egea, quien fuera jefa del Departamento Marxismo e Historia en el Instituto Superior Enrique José Varona.



Inserta dentro del tercer perfeccionamiento del sistema de enseñanza en la Isla, la asignatura Historia puede combinar diversos métodos y recursos que van más allá de la utilización del libro de texto.



“Tenemos que desterrar la clase monótona o aburrida. Hay que concebir lecciones interesantes, la cuales muevan el pensamiento y la reflexión mediante diversas maneras que no excluyen el uso del libro texto o el apoyo en una anécdota, novela o cuento. Ahí influye la maestría pedagógica que va desarrollando el maestro”, apunta la educadora cubana.



Admiradora de los productos desarrollados por la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (Cinesoft), la profesora Miriam Egea asevera que existen diversas maneras de evaluar el conocimiento de los alumnos.







“Uno puede medir el saber de un estudiante mediante el diálogo desarrollado en el aula, así como a través de una pregunta escrita o una comprobación perteneciente al sistema evaluativo. También, existen trabajos de control, pruebas y ejercicios como los seminarios, estos últimos pueden ser orales o escritos”, acota Egea.



Con la experiencia de haber impartido clases de Historia en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas “Niños Héroes de Chapultepec”, Miriam Egea asegura que un profesor debe sentir pasión a la hora de explicar un hecho histórico.



“El primero que debe sentir la clase es el maestro. En cada lección debe aparecer la conjugación de sentimiento, conocimiento y razón. Hay que lograr el interés sensorial de los estudiantes para dejar una huella en cada uno de ellos. En los espacios complementarios al aula como la visita a un museo o un encuentro con un combatiente también se puede lograr que los alumnos sientan nuestra Historia”, expresa la profesora cubana.



Distinguida por ser una de las asignaturas a vencer en las pruebas de ingreso a la universidad en la Isla, la Historia es vital para formar hombres y mujeres cada vez más comprometidos con el pasado, presente y futuro de la nación.



