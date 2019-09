En Audio: Ho Chi Minh, un hombre humilde, de pueblo





Tras las rejas en las crceles del Kuomintang, Ho Chi Minh enfrentaba otro desafo: el de la cuartilla en blanco. En las noches escuchaba canciones folklricas. El cautiverio se le ocurra una academia de las artes. En el documento ya histrico, consign que decir versos no era hbito suyo, pero cantndolos, el da de la libertad se acerca.



Crey que la poesa subvierte al encierro injusto y resulta cauce de emancipacin. Y desde ella se puede entender la grandeza de Ho Chi Minh, hroe vencedor de imperios, quien hace 50 aos se despidi fsicamente de este mundo de vivos.



En el catlogo de Coleccin Sur, aparece el Diario de Prisin del inolvidable lder revolucionario vietnamita. Trabaj en la edicin la poeta, narradora y periodista cubana Zurelys Lpez Amaya.







La poeta, narradora y periodista cubana Zurelys Lpez Amaya, precis que Ho Chi Minh escribi el poemario Diario de Prisin entre el 28 de agosto de 1942 y el 16 de septiembre de 1943.



En la traduccin al espaol, desempe en su momento un papel principalsimo el ya fallecido escritor cubano Flix Pita Rodrguez, Premio Nacional de Literatura 1985.



El hombre que luego devino fundador de la Repblica Democrtica de Vietnam, escribi sus versos en chino para que sus captores del Kuomintang lo entendieran y no se lo arrebataran.



Adems de dominar su lengua materna y el chino, Ho Chi Minh hablaba y escriba en francs, en ingls y en ruso.



Zurelys Lpez Amaya signific del To Ho la sencillez que se transpuso en cada palabra. Era un hombre humilde, de pueblo -dijo- que no quiso vivir en casas extravagantes pudiendo hacerlo.



Usando mis lgrimas como tinta, transformo mis pensamientos en versos, escribi en su Diario de Prisin el extraordinario dirigente vietnamita, fallecido hace exactamente 50 aos, en plena guerra contra el agresor norteamericano.

Del Autor