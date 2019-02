En Audio: Hoy es un día especial





Respeto las tribulaciones de los humanos, pero para mí la amistad es algo de todos los días, cotidiano. Yo no tuve hermanos, lo que hace que el placer de consolidar un amigo siempre ha sido un objetivo bien claro en mi existir.



Pero el amor es distinto. Como mismo dice la canción, es algo esplendoroso que nos hace sublimes y ese romanticismo natural ha sido la cuna de tantas melodías hermosas, de tantas canciones que el tiempo ha hecho clásicas, imperecederas.



Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial de Detrás de la Música, desde Frecuencia Total.





Dos ejemplos y dos épocas. En 1918 Manuel Corona compuso un tema para una mujer y se lo dio a estrenar a otra. Aunque se han escrito muchas leyendas sobre el asunto, en realidad Longina O´Farrill y Corona tenían solo una discreta amistad. Igual de interesante es que sabemos hoy que Longina tuvo una especial relación con la familia de Julio Antonio Mella y con ella viajó en algún momento a los Estados Unidos.



Este tesoro de la cultura cubana le fue entregado a María Teresa Vera para su estreno en 1918. Lamentablemente no tenemos la versión original, pero la voz de María Teresa se escucha junto a la de Lorenzo Hierrezuelo cuando ambos entonan “Longina” …







Con fibras de su alma también compuso “Yolanda” Pablo Milanés. La diferencia es que Yolanda Bennet no pudo resistirse cuando escuchó “ofrendándote con notas de mi lira” y del asunto, “aprovechando su encanto juvenil”, surgió un matrimonio y tres hijas.



No sé si fue el estreno, pero Pablo Milanés grabó “Yolanda” en 1975 con el grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y a partir de ese momento otra página vino a engrosar el archivo de lo más selecto en el pentagrama criollo.







Dos épocas y dos maneras de componer, pero la intención es la misma, que nos recuerda que lo único mejor que la música es hablar de ella… y Feliz día de los enamorados.



Si su conexión es lenta, puede escuchar el audio aquí:



Del Autor