En Audio: Leuris Pupo habla sobre sus días en Perú

La Habana.- El pasado jueves regresó a Cuba un grupo de atletas que se encontraban en Perú por diferentes motivos. Unas tomaban parte en el torneo de voleibol femenino y otros se preparaban en una base de entrenamiento de tiro deportivo rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Estos cubanos quedaron varados en la nación andina desde el 15 de marzo, día en que el presidente del país, Martín Vizcarra, tomara la decisión de cerrar las fronteras para enfrentar la pandemia de la COVID-19. El regreso de los antillanos se concretó el 2 de abril, pero pasó más de una quincena en los que la incertidumbre reinó en los caribeños.



El campeón olímpico de Londres 2012, Leuris Pupo, era uno de los que se preparaba rumbo a la cita nipona junto a su compañero de equipo Jorge Félix Álvarez y el entrenador de ambos Meinardo Torres. Pupo contó brevemente a Radio Rebelde los días transcurridos en suelo suramericano luego de la decisión de Vizcarra.



Con un contrato bajo el auspicio de la Federación Cubana de Voleibol estaban en tierras peruanas las jóvenes Grettel Moreno, Claudia Hernández, Jessica Aguilera, Carmela Massip, Yileine Díaz, Laura Hernández, Regla Gracia y Diaris de la Caridad Pérez. Pupo y su equipo no tuvieron contacto con ellas hasta cerca del día del viaje, concertado como vuelo humanitario entre la embajada antillana en ese país y las autoridades locales, y explicó:



Actualmente el grupo procedente de Perú está en uno de los centros de aislamiento habilitados en La Habana para combatir la COVID-19, donde hasta el momento se encuentran en buen estado de salud.



La COVID-19 ya registra millares de muertes en el mundo y la mejor manera de frenar el contagio es concientizar a todos de cumplir las medidas sanitarias indicadas por el gobierno. Leuris Pupo envió un mensaje a todos los cubanos: