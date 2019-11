En Audio: Libertad de Lula devuelve la esperanza





Tras 19 meses de injusta prisión, Luiz Inácio Lula da Silva está libre. Sus seguidores lo aclaman y el pueblo que lo acompañó en la lucha por su excarcelación, lo abraza.

La noticia inundó los medios de comunicación de la región y el mundo, y las redes sociales rápidamente difundieron el momento en que este hombre inocente, que defendió con entereza su honor, salió de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde estuvo preso desde abril de 2018.

¡Ya es un hecho! @LulaOficial, después de 580 días de injusto encarcelamiento, ¡ha salido en libertad! https://t.co/EojKDxTAOm — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) November 8, 2019

El juez que lleva el caso autorizó su liberación este viernes luego que su defensa hiciera la solicitud ante la Justicia Federal de Curitiba, tras la anulación de prisión en segunda instancia dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF).



El ex mandatario brasileño cumplió 580 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde organizaciones sociales hicieron una vigilia en las cercanías para acompañarlo.

"Eu saio com muita vontade de voltar a lutar" pic.twitter.com/7FpiXvjAWl — Lula (@LulaOficial) November 8, 2019

El líder del Partido de los Trabajadores siempre ha negado las acusaciones y alega que fue víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. Su juicio ha sido considerado una persecución judicial en su contra.



Las imágenes trasmitidas por las televisoras emocionan. Al salir de prisión, Lula fue recibido por una multitud integrada por movimientos sociales, organizaciones, militantes del Partido de los Trabajadores (PT) y ciudadanos que lo recibieron con exclamaciones y aplausos.

SEPA MÁS: https://t.co/kHgndchZGZ pic.twitter.com/XRKTtIc96C — RT en Español (@ActualidadRT) November 8, 2019

Lula está libre, pero, ¿por qué decimos que no estaba encarcelado un hombre, sino que encarcelaron una idea?



Las pruebas demuestran que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido víctima de un proceso judicial dudoso y amañado, con una intensa carga política y repleto de malas intenciones.



Contra el ex mandatario obrero también se lanzó una desesperada jauría oligárquica y mediática, con el marcado objetivo de alejarlo de la candidatura para la presidencia de Brasil, que contaba con una amplia aceptación popular.



En medio de tanto acoso y persecución contra el hombre que cambió los destinos del gigante suramericano, se vieron interrumpidas las esperanzas de millones de brasileños, favorecidos por los programas sociales de los gobiernos de Lula y Dilma.



La pregunta es: ¿Por qué Lula ha estado preso? El primer presidente obrero de Brasil ha sido víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática. El arbitrario proceso ha tenido el propósito de criminalizar a un líder emblemático de Nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que emprendieron el camino hacia un Brasil más justo.



Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial:





El encarcelamiento de Lula privó a la gran mayoría de los ciudadanos de ejercer su derecho a escoger como presidente al político más popular de Brasil. Sus enemigos, al condenarlo, pretendieron encerrar una voz que enarboló la unidad y la integración latinoamericana, que defendió a los oprimidos y excluidos del mundo.



Millones de brasileños fueron sacados de la pobreza por los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Por construir un país distinto, Lula continúa gozando de amplio apoyo popular, simpatía y reconocimiento internacional.



Para la derecha, su encarcelamiento buscó abrir paso a una oleada neoliberal y revertir sus conquistas, o lo que es igual, desmontar las políticas sociales de amplio beneficio popular que aplicó durante sus mandatos de gobierno.

Y no es el único caso en el continente. Las campañas de tergiversación y manipulación, con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos de derecha, desembocaron en la criminalización y detención de líderes progresistas de la región.



Millones de brasileños y latinoamericanos han luchado por demostrar la inocencia de Lula, no sólo porque hasta hoy ningún juez, ni ningún fiscal le han probado delito alguno; sino porque hombres como él, hombres con sentido de sus responsabilidades históricas, jamás se atreverían a traicionar a sus pueblos.

El pueblo de Cuba celebra la libertad de Lula, tras 580 días de injusto encarcelamiento.#LulaLibre pic.twitter.com/sExSl2lo3X — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 8, 2019

Lula está libre ya, y le devuelve a millones de brasileños y latinoamericanos, la esperanza.

Puede también escuchar y descargar aquí, desde esta otra plataforma, la propuesta radial:



