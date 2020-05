En Audio: Lo que hace una familia cubana en España

En Audio: Lo que hace una familia cubana en Espaa

Me acuerdo el día que se mudaron a mi cuadra, yo tenía menos de 10 años. Apenas habían organizado sus pertenencias y yo ya jugaba con las dos niñas de la nueva familia del barrio.



Crecimos juntas, presenciamos cada paso, logro, enfermedad, nos graduamos, celebramos los 15, tuvimos hijos. La vida nos puso alas y ya no compartimos la misma dirección. Se fueron a España mis vecinos, mi peluquera, el veterinario escritor albañil, la más pequeña de sus hijas los acompañó.



En medio de la pandemia de la COVID-19 encuentro que mis vecinos no se han quedado inmóviles como espectadores de la crisis sanitaria que sacude también la península Ibérica.



La familia Blanco Barreda llevó desde Cárdenas a Altea, las fotos familiares, Mariluz, la madre echó en el bolso las tijeras de su peluquería, Julio, el escritor encuentra la inspiración frente a un mar que no es tan azul como el de Varadero, Danae, la hija pequeña como ingeniera sigue modelando nuevos planos mientras canta con la voz sentimental que tanto deleitó a una generación. Ellos cambiaron de domicilio pero como buenos cubanos llevan la solidaridad, la sensibilidad, el altruismo como parte de su equipaje.



Cuentan que aún en España no se vivía la cuarentena y ya se había agotado en las farmacias y las tiendas, los geles desinfectantes, las mascarillas, los guantes. Una semana después de decretado el aislamiento estaban en la casa, impacientes, viendo las noticias. En esos primeros días, recuerdan, estaban pendientes a la más mínima información.



Fue entonces cuando el esposo de Danae, Ariel, encontró el modo de ser útiles.



“Ariel lee que se ponía en marcha una campaña que se llama “Mascarillas Solidarias” que promovía la Cruz Roja, con Cáritas, con Corazón Express y con la Asociación de Comerciantes Alcea”.



A través de las redes sociales la familia logró unirse al empeño de elaborar mascarillas. Nunca pensó Mariluz que la máquina traída desde Cuba, el oficio aprendido desde la adolescencia sería decisivo en su ayuda.

Al ser una campaña que como bien dice su nombre era solidaria carecíamos de todo, no teníamos materiales para trabajar, dependía de las donaciones de las personas, entonces en un principio tuvimos que hacerlo con lo que disponíamos en la casa, sábanas, elásticos, siempre que cumpliese con los requisitos que pedían, que fuera lavable y de algodón.



Agrupados todos los voluntarios en Whatsapp se enviaron los diferentes patrones, las indicaciones de higiene porque exigían limpiar bien la mesa de trabajo, las agujas, usar guantes, mascarillas, tenían que una vez terminadas plancharlas a vapor.



Al sumarse más personas, se decidió que en cada área, una voluntaria se encargara de repartir el material y recoger las mascarillas hechas. Cuenta Danae que la muchacha escoge un día a la semana cuando ya tienen todo terminado para no poner en riesgo la salud de ambas.



Ha sido esta crisis sanitaria mundial la que ha permitido más cercanía entre los seres queridos.

En un principio solo cosía mi mamá, en una máquina que trajimos de Cuba porque yo la verdad no sabía coser. Solo le ayudaba a cortar los patrones y hacía trabajos sencillos como planchar, pero como queríamos entregarlos todos con rapidez ya que los pedidos iban creciendo y las personas las necesitaban y ella la pobre más no podía hacer, le dije que me enseñara y me sumé a la costura.



Aunque en otra geografía la familia Blanco Barreda contribuye a contener la COVID-19, su alma viaja diariamente hasta la Isla mayor de las Antillas.

A toda la gente de Cuba: Yo me alegro de la excelente labor que están haciendo. Muy feliz porque toda mi familia y mis amigos están allá. Muy agradecida de los médicos cubanos allá y de los que están en el resto del mundo. Solo les pido que se mantengan en casa”.



Esta familia cubana en España ha entregado más de 150 mascarillas que hoy protegen a policías, bomberos y hasta niños con cáncer.



Se puede emigrar pero siempre que se lleve lo más genuino de tu nacionalidad uno siempre permanece, no se desarraiga. Porque se lleva consigo el alma de tu gente.



