En Audio: Lo que queda en el limbo

2019-01-10 10:21:22 / web@radiorebelde.icrt.cu





Más de una vez ha quedado en el limbo un suceso, su explicación, la investigación de un fenómeno social, y transcurre el tiempo y nunca nos llegamos a enterar. Aparece la nota, a veces una nota oficial, a veces la que dan los medios de un hecho que se sale de la rutina, ya sea una catástrofe, un gran accidente, una tragedia comunitaria y, sin embargo, después pasa el tiempo y el olvido va tejiendo un manto de silencio. Por ejemplo, nunca supimos por qué el teatro Amadeo Roldán fue remozado con todos los recursos, después de aquel incendio, y se estrenó un concierto de la sinfónica, y todavía no sabemos, ni las instituciones, ni los periodistas, cuál es su estado… esas interrogantes que andan pendiendo encima de la opinión pública, y eso podemos reproducirlo a escala multisectorial y multigeográfica. Así inicia el debate el preiodista José Alejandro Rodríguez.







Ricardo Ronquillo añade: Una persona me recordaba hace poco que en la asamblea de rendición de cuentas de su comunidad algunos vecinos comenzaron a preguntar, porque en un momento determinado, cuando se decidió autorizar el alquiler de habitaciones y espacios en distintos lugares del país, se anunció que parte de los ingresos se utilizarían para la reparación de viviendas y la gente estaba inquieta, nunca vino el funcionario que debería responder por eso, y ya han convocado a varias asambleas para debatir ese tema. Como ese, puede haber miles de casos en el país. Yo recuerdo que cuando se tomaron algunas decisiones en el transporte, se dijo lo mismo, y así, una serie de decisiones que adoptamos y se pierden en el camino y no sabemos en qué para eso, si se está cumpliendo lo que se prometió.



Asimismo, Alina Perera comenta: Cuántas veces hemos hablado de la cultura del subdesarrollo, que nos persigue como una maldición gitana, y que tiene que ver con la amnesia, ese apuro, esa fragmentación de la memoria, esas urgencias que nos obligan a poner una historia sobre otra. Sobre esto hay que hacer un esfuerzo: los periodistas, lo comunicadores, tenemos esa altísima responsabilidad de volver atrás, de defender la memoria, la memoria del detalle, porque esa es la única manera de darle seguimiento a los asuntos para que no languidezcan en el tiempo.



Escuche y descargue desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial y conozca también cómo relacionan los periodistas este fenómeno con la política de comunicación y sus retos actuales.





Si su conexión es lenta, escuche el audio aquí:





(Redacción Digital Rebelde)