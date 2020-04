En Audio: Marta Sánchez a los 94 años de edad marca gol contra la COVID-19 (+Video)

Foto tomada del perfil de Facebook de Pepe Gavilondo.



Cada jugada del 10 de Barcelona hace destellar de alegría a millones en el mundo, pero nadie imagina que a los 94 años de edad hay una anciana, en Cuba que delira por el fútbol. Es Marta Sánchez, quien hoy, luego de haber marcado gol contra la COVID-19, aceptó conversar con Radio Rebelde.



Oigo.



Buenas Tardes, abuelita ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿y ustedes? Trabajando mucho ¿no?



Así mismo.



La abuela ha llegado a los medios de comunicación porque con 94 años de edad acaba de recibir el alta médica del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), luego de haber padecido la COVID-19.



Su hija Clotilde Peón, actualmente ensayadora de la Compañía de Carlos Acosta, regresó el 7 de marzo de España luego de una gira por Europa.

Tenía un catarro ligero cuando tomé el avión. Me senté al lado de una mujer que tosió durante todo el viaje. No me sentía mal. Me dio un ligero dolor de garganta, fui al policlínico, me dijeron que tenía faringitis y tomé Azitromicina. Al otro día vine a ver a mi mamá con el nasobuco puesto, apenas me acerqué