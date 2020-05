En Audio: Medalla de oro para los nuevos mensajeros

El combate por la vida que hoy se libra en cada sitio de Cuba tiene diversos frentes, todos importantes, todos con el mismo objetivo, salvar, preservar, cuidar la vida.



Por eso no pueden fallar, e igual de importancia tiene la responsabilidad de quienes se encuentran en la zona roja de los hospitales, o quienes cumplen la noble misión de llevar los alimentos a viviendas de miles de ancianos y ancianas, para no exponerlos a la calle, y sus reales y extremadamente peligrosas amenazas.



Solo en la ciudad de Holguín, y a manera de ejemplo, funcionan 12 establecimientos, que no son nuevos, pues responden a un noble programa de la Revolución, instaurado hace varios años.



Pero lo que sí es nuevo, es que, debido a la situación, se designó, en toda Cuba, a los profesores de deportes, entrenadores y hasta atletas de alto rendimiento, en funciones de “Mensajeros”, todos los días, como explica Rafael Gámez, al frente del mayor de todos los existentes en esta provincia.



Y aunque todos son decisivos, los cocineros lo son “un poco más”, y eso lo tiene bien claro, Juan Núñez Chapman, uno de los trabajadores, con este oficio, involucrados en la misión.



Es cierto, y nadie duda del merecimiento que tienen, nuestros heroicos trabajadores del sector de la salud, cuando cada noche reciben el espontáneo aplauso popular, pero también lo merecen, fuerte y todos los días, quienes fortalecen el noble programa creado por Fidel, de protección a nuestros ancianos, añadiéndole ahora este hermoso ingrediente, que hacen posible, anónimamente, miles de trabajadores del deporte, como el profesor holguinero de ajedrez Bartolomé Rodríguez.



Entonces baste esa frase universal, que en los mediodías y atardeceres se repite hoy en miles de hogares cubanos donde reside un viejo soldado de la Patria. “Muchas Gracias”.

