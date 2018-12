En Audio: Mientras unos son itinerantes, otros prefieren el despacho

Nuestro presidente Díaz-Canel es un presidente itinerante, yendo a los lugares más apartados, conversando con la gente y demuestra que es para destrabar problemas y obstáculos que impiden que la vida sea más plena. Por desgracia, ese estilo de que hay que preguntar, que hay conversar, que hay que escuchar, que responderle a la gente que sostiene este país, cuesta mucho trabajo. Hay una especie de paradoja porque el presidente está por el país y todavía hay muchos dirigentes que están encerrados en el despacho. Inicia así el debate el periodista José Alejandro Rodríguez



El periodista Ricardo Ronquillo añade: Esto puede ser un criterio discutible, pero yo soy de la apreciación que cuando uno se conecta con el pueblo está ascendiendo, no está bajando. Es difícil en nuestro país imaginar el éxito político de la Revolución sin tener el contacto con la gente. Lamentablemente, uno encuentra muchos desencuentros que no pocas veces dependen de esa incapacidad que han tenido determinadas estructuras nuestras de Dirección de estar en contacto permanente con el pueblo. En estas visitas de Díaz-Canel, uno descubre que puede llegar a un pueblo como Batabanó y una mujer sorprenderlo con la inquietud de que en ese pueblo se están desviando materiales de construcción, que está en la bolsa negra, que hay gente que está lucrando… ¿Haría falta q Díaz-Canel vaya a ese pueblo para resolver un problema que podría resolverse desde allí?



La periodista Alina Perera opina: Si un dirigente no es el gran protagonista de esta resistencia que es el pueblo marcado por la tenacidad, el optimismo, la espontaneidad y estar de pie a pesar de tantos problemas, adversidades y deficiencias. Por tanto, lo menos que puede hacer un dirigente es eso, ascender a la hermosura de su gente. Hay que ver los diálogos, por ejemplo, en el bulevar de Artemisa que lo que se reunió allí fue un mar de pueblo, DC habló de múltiples asuntos con quienes le iban saliendo al paso: una señora damnificada por el ciclón que aún no tenía respuesta a su caso, si él mino tenía conocimiento sobre el tema, le explicaba cómo se está procediendo para trata de solucionar todos los asuntos. Pareciera a veces, él solo, un solo hombre en su estilo, no va a mover la carreta de la Revolución.



José Alejandro Rodríguez prosigue: Estamos hablando del imperativo del momento. El Presidente está dando señales, pero yo creo que la propia Dirección del país va a tener que confrontar su propio estilo de dirección con lo que está pasando allá abajo porque el país es Cuba, son muchas Cubas, y allá abajo la gente tiene una misión de país por lo que vive a diario, y si no ha llegado Díaz-Canel a lo mejor no se ha podido destapar la olla, puesto que muchos funcionarios todavía están aferrados a métodos obsoletos de dirección y no mirando de lado a lado a sus compatriotas y saliendo de los estilos burocráticos.







