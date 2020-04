En Audio: De niños, travesuras y cuarentena

En Audio: De nios, travesuras y cuarentena

Las Tunas, Cuba.- Los niños y los adolescentes cubanos también resultan valientes ante la Covid-19. Acostumbrados a la escuela, los amigos, los juegos en la calle y las mil y una travesuras, están ahora solo en casa. Y todas no resultan espacios grandes con jardines hermosos. Están apartamentos altos y sitios en construcción. Por fortuna ellos saben, en su mayoría, que corren tiempos de retos. Escucharlos decir cómo lo logran, enorgullece y aúpa.



A eso se dispuso Radio Rebelde desde Las Tunas. Y, algunos a través del teléfono, los más grandecitos desde las redes sociales y hasta en algún mensaje de celular, nos dieron sus respuestas sinceras y desenfadadas.



Contaron de cómo aprenden a pintar, del “mami tengo hambre” que es tan habitual cuando permaneces de más en casa y hasta de las ocurrencias que no me atrevo a compartir pero me arrancaron muchas sonrisas.



Indudablemente son días de travesuras, de padres sumando hasta tres para no perder la paciencia, de aprender algo nuevo, de singulares peleas de hermanos de tantas ocurrencias que yo creo que en cada familia se podría hacer un libro. Porque así son los niños, elocuentes y sinceros.

Los expertos recomiendan buscarles opciones de distracción, especialmente juegos de mesa y otros que les ayuden a desarrollar habilidades, también compartir tiempo con ellos y no permitir que esta situación de salud que vive el mundo, estrese su cotidianeidad.



No son de los grupos de edades más vulnerables a la Covid-19 pero, en este país, se les cuida hasta el delirio. Son el mañana y, lo sabemos, especialmente por ellos: #CubaSalva.

