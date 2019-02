En Audio: No imponga al prójimo lo peor de la música

Los periodistas Alina Perera, Heriberto Rosabal y José Alejandro Rodríguez debaten en torno a un tema muy actual en la sociedad cubana de hoy. Comienza el espacio Rodríguez: "Vamos a hablar de un tema que preocupa porque nos está ensordeciendo, ensuciando los oídos. El consumo musical es un acto individual. Usted puede en su casa poner la música que le guste, ya no se pueden prohibir tendencias, pero sí tiene que velar por que no impongan al prójimo lo más soez de la música que se está extendiendo como una especie de pandemia por todas partes, no solo en fiestas del vecino. Lo cierto es que cada vez más el lenguaje, las palabrotas, las sugerencias sexuales más groseras están inundando los oídos de cualquiera, de los niños, personas mayores… ¿por qué? Porque eso no lo controla nadie, es como un derecho individual a que cada quien exprese las ansias brutales y todos nos sentimos rehenes de eso, pero no sucede nada. Hay nuevas resoluciones q tienen que ver con la producción musical, pero en la calle, en los ómnibus, con las maravillas de la tecnología, pero mal utilizada que hay y te imponen los estribillos chabacanos".







"Yo me pregunto si eso es música. El otro día escuchaba una definición que decía: combinación armoniosa de sonidos y silencios. Yo a veces preferiría solo el silencio. Eso para mí no es música, creo que la música lleva otro concepto. Es en la calle, en la guagua, o la pone el chofer o un pasajero, en las tiendas, en cualquier sitio"; añade Heriberto Rosabal.







Por su parte, la periodista Alina Perera opina: "El otro día me senté a ver “La Banda Gigante”. ¡Cuánto talento, qué jóvenes tan lindos y maravillosos! Uno dice, este es el país que yo quiero, con esa exquisitez y esa preparación…"



