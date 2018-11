En Audio: Nombres famosos e imprescindibles del Rock and Roll





En otras ocasiones se me ha ocurrido la idea de mostrarles el paso de los años de algunos famosos. El hecho ha gustado e incluso me pidieron que lo hiciera con figuras del mundo latino. Hoy lo hago de nuevo, pero con algunas figuras famosas del Rock and roll.







En 1979 el grupo de rock Blondie era muy popular. Entre otras razones, por su calidad interpretativa, pero también porque poseían a Debbie Harry como su cantante. Ella era muy bella y cantaba muy bien, factores que hicieron que, en 1979, con 34 años, Heart of glass (Corazón de cristal) fuera un gran éxito.







Por otro lado, Cyndi Lauper no logró el triunfo por belleza o una voz superior, pero siempre ha poseído una gran expresividad y un enorme talento para componer. En 1983 la Lauper alcanzó un gran respaldo popular con el tema Girls wanna have fun (Las chicas quieren divertirse)…







El talento de Cyndi Lauper sigue intacto. Por eso el año pasado, ya con 64 años, aún puede proclamar a los cuatro vientos que las chicas quieren divertirse…







Cuando a finales de los 70 Police era uno de los grandes del rock del momento, yo estaba metido de lleno en el mundo de la salsa e investigaba constantemente. Por eso esa etapa me es un poco oscura, pero no para ignorar a un Sting de 32 años que pegó en todo el planeta la canción Every breath you take (Cada vez que respiras)…







Sting no solo es una figura del rock, es una personalidad cultural y así es tenida en cuenta en todas partes. En Cuba también fue muy bien recibido. No vino a cantar, pero sí a mostrarnos que no ha perdido el entusiasmo…







Volvemos una vez más con Madonna, porque también estuvo entre nosotros y según todas las evidencias se divirtió muchísimo. Incluso celebró un cumpleaños. A lo mejor recordó con cariño que, en 1987, con 29 años, se adelantó a los acontecimientos y ya le cantaba a La Isla Bonita…







Lamentablemente Madonna no cantó entre nosotros. Bueno, a sus amigos seguro que sí, pues en Cuba estuvo de fiesta en fiesta. Metió una orquesta bailable en el restaurant La Guarida y allí probablemente adelantó como en el 2015, con 57 años, aún puede referirse a La Isla Bonita…







Puede escuchar o descargar desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial de Detrás de la música, desde Frecuencia total:







Para finalizar, tenemos a alguien completamente anecdótico. Un figura musical que tiene varios records en su haber. El primero de ellos es su amplísima carrera, pues desde 1964 está en los planos estelares después de muchos escarceos y varios tropiezos. El otro es que, en 1998, 34 años después de sus inicios, sacó al mercado un tema que se convirtió en el más importante de su carrera. Imaginen ustedes, con 52 años… eso solo lo puede lograr Cher…







Con Believe, Creer, Cher superó a Tina Turner como la cantante de mayor edad en lograr un éxito al más alto nivel, la única que ha logrado mantenerse en el candelero en las últimas cuatro décadas, recibir ese año dos nominaciones al Grammy, convertir la canción en una de las más vendidas de la historia y competir de tú a tú con figuras juveniles del momento como Britney Spears, Cristina Aguilera y Los Backstreet Boys. En el 2014, con 68 almanaques en su haber, Cher aún deslumbra con Believe…







Ojalá y este nuevo recuento les haya gustado. Siempre es agradable estar pendiente lo que hacen nuestros ídolos, esos que aun hoy nos confirman que lo único mejor que la música es hablar de ella.



