En Audio: El nuevo coronavirus y la pandemia del neoliberalismo

El nuevo coronavirus y la pandemia del neoliberalismo

El mundo ha cambiado en las últimas semanas y después de la COVID-19 ya no será el mismo. La pandemia del nuevo coronavirus estremece al planeta.



La gravísima emergencia sanitaria que amenaza a toda la humanidad, de la que no escapan ni ricos ni pobres, nos muestra que existe vulnerabilidad ante la enfermedad, pero también ante el poder; porque la lamentable actuación de numerosos gobiernos frente a esta situación, es el testimonio no solo de la perversidad económica, social y ambiental que desató el neoliberalismo, sino de su incapacidad de construir un futuro inclusivo.

La pandemia que recorre el orbe, desnuda las profundas deficiencias del sistema capitalista y de las políticas neoliberales que apuestan por las privatizaciones. La crisis sanitaria internacional demuestra que solo a través de un sistema de salud público pueden priorizarse y distribuirse los recursos con racionalidad e igualdad.



La enfermedad hoy se expande por el mundo, pero también el miedo de millones de personas que no pueden pagar las costosas consultas y millonarios tratamientos.



En este complejo escenario internacional, la COVID-19 reafirma que el neoliberalismo también mata; y que esta tragedia global no se trata de un negocio, sino de salvar la vida de millones de personas.





El nuevo coronavirus, presente ya en todos los continentes, pone al descubierto las salvajes políticas neoliberales que han llevado a numerosos países a una crisis económica, política y social de incalculables dimensiones.



En Estados Unidos, el país con mayor número de contagiados en la región de las Américas, más de 30 millones de personas carecen de seguro médico y otros 40 millones de habitantes solo acceden a planes deficientes, en medio de los enormes costos de los servicios de salud.





En las últimas semanas, junto a las miles de muertes que deja el nuevo coronavirus, el verdadero rostro del neoliberalismo se ha visto evidenciado en su egoísmo desmedido y brutal; y en su total incapacidad de ofrecer uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud y a la vida.

