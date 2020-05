En Audio: Nunca se me olvidará la cara de esos niños

Dicen que la llamada duró menos de un minuto. Le dijeron: el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanzas necesita una pediatra y la respuesta de la Dra. Marielys Estupiñán García fue: ¿a qué hora me recogen?

No pensó en el riesgo de contagio, en la lejanía por casi un mes de la comodidad del hogar, en el esposo que quedaba solo, ni siquiera calculó que el segundo domingo de mayo la sorprendería en la zona roja atendiendo a enfermos de la COVID-19.

Escuche y descargue la versión radial de este reporte a través de nuestro Canal Ivoox.



Ese instante maternal que distingue el trato afable de la Dra. Marielys, ha sido para los niños portadores del virus SARS-Cov-2, junto al Interferón, la Kaletra y la Cloroquina un medicamento para vencer la enfermedad.