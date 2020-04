En Audio: ¿Por qué aumenten los casos asintomáticos de la COVID-19 en Cuba?

En Audio: Por qu aumenten los casos asintomticos de la COVID-19 en Cuba?

En los ltimos 3 das de un total de 145 casos positivos al SARS-CoV-2, 64 de ellos no han presentado sntomas de la COVID-19, es decir el 44% del total de nuevos enfermos son asintomticos.



El Dr. Jos Ral de Armas Fernndez, Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pblica (MINSAP), explica que esto responde a la estrategia empleada en la vigilancia epidemiolgica de los casos.

En los ltimos das se ha observado un aumento en el nmero de diagnosticados que son asintomticos, que est entre el 40 y el 50 % de los casos diagnosticados diariamente. Una vez que una persona es diagnosticada con la COVID-19, todos los contactos estrechos, se aslan, ya no en su domicilio sino en un centro al efecto.



Esto ha trado como consecuencia que se haya comenzado a diagnosticar muy tempranamente, que por ser contactos directos de casos ya confirmados, se han infestado pero no han comenzado a presentar los sntomas.





El control de foco, que no es ms que la identificacin de los contactos de un enfermo, ha permitido que la bsqueda proactiva en etapa iniciales de la enfermedad.



El especialista coment cmo se ha comportado en el mundo la identificacin de casos asintomticos.



Hay bibliografas sobre todo las primeras que se han publicado en China, refieren que hay variables comportamientos en cuanto al nmero de asintomticos, unos lo describen que pueden llegar a representar del 80 al 85 % del total de los casos y otros hablan de un 20 %.



Por ejemplo en este momento, en Espaa, lo que describen las ltimas investigaciones que han hecho, estn alrededor de un 15% de casos asintomticos. Pero la identificacin de los asintomticos en Espaa es diferente a la de Cuba.

Son casos asintomticos que de manera espontnea el sistema los pesquisa y son diagnosticados, en el caso de nosotros es un bsqueda proactiva y que condiciona que ese grupo de personas no disemine la enfermedad en mayor magnitud, puesto que lo estamos aislando del medio y lo estamos estudiando para llegar a un diagnstico ms rpido.



Pero ser asintomticos es en una etapa inicial de la enfermedad o significa que mientras esas personas sean portadores del nuevo coronavirus no sentirn malestares como decaimiento, fiebre, tos seca?

La enfermedad alrededor de un 80 % de los casos se manifiesta con sntomas leves, inclusive se describe que un nmero no despreciable los sntomas son tan leves que no buscan atencin mdica y transcurren todo el periodo de la enfermedad con un cuadro clnico tan larvado que transcurren todo su periodo de estado y estn diseminando la enfermedad con sntomas muy banales que no requieren de atencin mdica, en otros, sin embargo, el cuadro se va complejizando y es entonces cuando las personas buscan la opinin especializada.



El Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MINSAP, Dr. Jos Ral de Armas Fernndez, plantea que la primordial medida para el control de la COVID-19 constituye el distanciamiento social, ahora con mayor valor, atendiendo que hay un nmero de personas que cursan la enfermedad sin sntomas.





Ellos mismos no se interpretan como enfermos y hay otros que nunca llegan a sospechar que la padecen. Cuando haya que salir de la casa, por alguna necesidad, es obligatorio el uso de los medios de prevencin disponibles para evitar la exposicin, el nasobuco.



La medida vital para no contagiarse es no exponerse y no basta con exponerse a personas enfermas, es no exponerse a nadie. Mientras ms distanciado se encuentre usted, menos posibilidad tiene de contagiarse.

