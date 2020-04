En Audio: Por Gretell, por su abuela, por todos: quédate en casa

En Audio: Por Gretell, por su abuela, por todos: qudate en casa

“Mi niña Gretell, le digo mi niña porque la siento tan mía como si la hubiera parido, pero no, es mi nieta queridísima y la extraño”.



Es Nilda Ruiz Fernández tiene 92 años de edad. Una maestra al que cientos de alumnos recuerdan pero que tiene en su nieta Gretell Sánchez Fernández, la discípula más aventajada.



“Estoy orgullosísima de ella porque desde que nació la tuve conmigo. Creo que estoy recibiendo en su forma de ser, de hacer y de pensar, casi las mismas cosas que yo le fui enseñando”.



Hay un poco de nostalgia en las palabras de Nilda, desde septiembre de 2018, la abuelita no abraza a Gretell quien cursa desde esa fecha una Maestría en Administración de Empresas y Negocios en la Universidad de Beijing.



El primer pensamiento al levantarse de la madre de la joven, Nisia Fernández es para su hija, eso ocurre siempre pero en los últimos meses Gretell no le comenta a su familia de sus visitas al Palacio de Verano, la muralla China o la Plaza Tinnamen, ni siquiera ha vuelto a referirse a los deliciosos dumplings, la empanada de vegetales y carne hervidos que le deleitó el paladar. Ella hace 3 meses habla de nuevos casos, fallecidos, posible vacuna, distanciamiento.

Hemos estado pasando por momentos muy difíciles teniéndola allá desde la aparición del nuevo coronavirus. Hemos tenido conversación permanente con ella, sabemos que está bien. China a pesar de ser el lugar por donde todo comenzó, pudo tomar sus medidas. Ahora es ella la que está preocupada por nosotros.



Hace 3 meses la vida de Gretell se reduce a un cuarto de 3 metros cuadrados. Allí ha tenido que organizar la rutina porque son más de 70 días aislada de la vida social cara a cara. Hoy dice que le corresponde a ella acudir a nosotros, aconsejarnos, dedicarnos un mensaje de aliento.

De mi experiencia aquí en China he aprendido que no importa cuán rigurosas o descabelladas sean las medidas que se tomen, su objetivo no es más que preservar las vidas humanas. Esta enfermedad no cree en géneros, ni edad, ni procedencia pero sí se evita con disciplina, conciencia y solidaridad.



La joven Ingeniera Industrial de la Empresa cardenense, José Valdés Reyes, afirma que una característica del cubano es reírse de sus pesares pero que esta situación amerita seriedad.



“Sigan siendo positivos y rían pero, por favor, no se descuiden. Si es malo el pánico, lo es también el exceso de confianza”.



A más de 13 mil kilómetros de distancia Gretell piensa en su abuela, casi centenaria, en su madre y hermano trabajadores que salen todos los días porque son de los imprescindibles, en sus compañeros de trabajo, en los niños del barrio, en los cubanos y para ellos envía su mensaje.



Mantente tranquilo, cubano. Usa la máscara. Yo confío en que esto termine pronto, me lo digo todos los días. Confío en nuestro personal de la salud y en todos los que nos mantiene informados. Confío también en que aprenderemos a ser más conscientes porque hay decisiones que solo dependen de nosotros y al autoprotección es una de ellas”.



Gretell sueña con el día de regreso cuando traiga en la maleta el título de Máster y en la mente el recuerdo de los días de confinamiento por una terrible pandemia, mientras su abuela se cuida para esperarla sana.



“Ojalá y que la pudiera tenerla pronto aquí. Pienso en ella desde que levanto, al acostarme”.



Para que no falte nadie el día del reencuentro, para que solo se llore por alegría, todos debemos cumplir las medidas para prevenir la COVID-19. Por Gretell, por su abuela, por su madre, por todos los cubanos, quédate en casa.

