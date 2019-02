En Audio: ¿Por el medio de la calle o por la calle del medio?

El debate del espacio Hablando claro, lo comienza el periodista José Alejandro Rodríguez: "Hay un fenómeno que se ha ido acentuando en los últimos tiempos, al menos, en la ciudad de La Habana, que es donde vivo. Prácticamente, hay transeúntes que caminan por la calle. En los años más duros del periodo especial no había mucho tráfico y podía justificarse, pero hoy, no encuentro sentido, a no más que haya quien no puedo tomar por las aceras, por las condiciones en que se encuentran algunas, o porque a gente sabe que hay un fondo habitacional que se cae en pedazos de algunos edificios. Pero lo cierto es que en lugares que no existen esas cosas la gente está caminando por la calle, desafiando los autos".



Heriberto Rosabal añade: "Creo que tiene más que ver con una actitud. Es verdad que hay muchas aceras que están en mal estado, como mismo hay muchas personas que se van adueñando de partes de la acera, y esto va constriñendo el espacio común que nos pertenece a todos. Pero más allá de eso hay una actitud de transgresión, no solo del Código vial, sino también porque mushas de estas personas van bebiendo o con auriculares puestos, que no aoyen si vienen vehículos, etcétera".



Por su parte, Alina Perera opina: "Entre los cubanos, cuando se dice por la calle del medio, eso implica indisciplina, desorden y hasta desparpajo. Entre nosotros se está dando como la mala hierba esta filosofía y no pasa nada. Y una de las cosas que puede hacerse es no dejar de hablando del tema. Ni las aceras rotas, ni los balcones de estática milagrosa… nada justifica que nos olvidemos de que hay un orden y un sentido común que debemos respetar hasta por nuestra propia vida".



