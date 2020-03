En Audio: Por siempre Selena, un tributo desde Cuba a la Reina del Tex-Mex (+Video)





Cuando este 31 de marzo se cumplen 25 años de la ausencia física de la cantante Selena, millones de fanáticos evocan el legado musical de la Reina del Tex-Mex en el mundo. Sin embargo, en Cuba, el intérprete y compositor Jorge Soto sobrepasa los límites de un simple admirador. A pesar del paso del tiempo, el artista cubano ha concebido un disco en el cual rinde tributo a una mujer-que a decir de él- reunía todas las cualidades para triunfar sobre el escenario.



“Existen muchos cantantes hoy por hoy en el mundo, pero no todos son intérpretes. Selena lograba dar el sentimiento y la alegría exactos en cada canción. A eso había que atribuirle su carisma y belleza como mujer”, apunta Jorge Soto conocido en la escena musical cubana como Papushi.



Bajo el título Por siempre Selena, el disco nos permite escuchar nuevamente a la intérprete de canciones como Si una vez, Como una flor y No me queda más desde otra dimensión sonora. Dadas a conocer en géneros como la ranchera, la cumbia y el pop latino, las canciones de la llamada Madonna Mexicana rejuvenecen en la obra de Jorge Soto a través de la música urbana, lo cual pudo ser posible gracias al uso de las tecnologías.



“Los temas de Selena mayormente están concebidos en armonía mayor y el género urbano descansa más bien en la armonía menor. Si esta condición no era tenida en cuenta por el hecho de respetar las grabaciones originales de la cantante, los seguidores de la música urbana no iban aceptar la propuesta. De ahí que tuvimos que hacer los cambios armónicos necesarios. Por supuesto, las canciones más difíciles eran aquellas donde aparecía la voz de la intérprete, en la cual pudimos hacer algunas transformaciones melódicas gracias a la tecnología”, señala el cantante y compositor de 34 años.



Compuesto por 10 temas musicales, 3 de ellos con la voz de Selena, el disco más allá de reducir las diferencias entre una grabación hecha hace más de 20 años y otra realizada en nuestros días tuvo algunos desafíos para Jorge Soto como cantante.







“Yo tuve que cantar en el tono de Selena, lo cual era bastante complicado ya que estamos hablando de una intérprete femenina. Mi registro me permitió alcanzar las notas altas de las grabaciones musicales originales. Si lo hubiera hecho en un tono bajo mi voz no iba a brillar tanto y por supuesto, iba a resultar más complicado alcanzar los registros graves”, asevera el artista cubano.



Conocido por su trabajo como compositor al lado de intérpretes cubanos como Leyanis López, Rebeca Martínez, Mayco de Alma, el artista cubano no niega haber sentido temor a la hora de emprender el disco Por Siempre Selena.



“Tenía temor. No era tanto el miedo de cantar sus temas, sino el de unir mi voz a la de ella. Era como un atrevimiento, pero al mismo tiempo tratando de ser muy respetuoso y cuidando sobre todo que los arreglos musicales tuvieran alguna esencia de las grabaciones originales. Por ejemplo, en la canción Si una vez utilizamos el acordeón al estilo tex-mex”, afirma Jorge Soto.



Por siempre Selena más que un homenaje es una propuesta de cómo hubiera sonado la Reina del Tex-Mex en estos tiempos.



Escuche el siguiente reporte:

Del Autor