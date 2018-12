En Audio: Los Premios Oscar y su música





Es absolutamente conocida la fuerza que tienen los premios Oscar en el mundo cultural y por supuesto también en el musical. Desde siempre los estudios se han preocupado porque las películas aporten temas que tengan calidad o sean bien pegajosos, lo que le da una mejor opción a la hora de valorar la taquilla.



En los años noventa la productora Disney se encargó de darle más fuerza al cine musical con sus películas animadas. En total fueron cinco canciones provenientes de películas de esa productora la que se llevaron el Oscar.







El dominio de Disney durante los noventa se hizo más notorio en 1991 y 1994, cuando La Bella y La Bestia y El Rey León consiguieron que tres de sus canciones fueran nominadas. Esta también fue la década en la que dos de los compositores más importantes del teatro musical ganaron el Oscar. En 1991 lo haría Stephen Sondheim con “Tarde o Temprano” de Dick Tracy y, en 1994, Andrew Lloyd Webber con “Debes amarme”, de Evita, curiosamente ambas canciones interpretadas por Madonna.







En 1997, la megapelícula Titanic arrasó con la taquilla mundial y los Oscars al ganar 11 premios, entre ellos el de Mejor Canción con “Mi corazón seguirá”. Esta es quizás la canción más exitosa que haya ganado el Oscar y una de las pocas que ha logrado ganar el Oscar, el Grammy a Grabación del Año y liderar los listados de la revista Billboard. El éxito de “My Heart Will Go On” abrió el camino para que los estudios cinematográficos también incluyeran canciones que seguramente serían exitosas con el público en sus películas de alto presupuesto. Es así que los temas de filmes como Armageddon, Pearl Harbor y Gangsters of New York serían nominadas al Oscar en los años venideros.







Los especialistas también han considerado que de entre las ganadoras, la peor, o la más débil de la década es “Tarde o temprano”, correspondiente a Madonna y a la película Dick Tracy.







Mientras que, la mejor o la más importante ganadora en la década de los noventa, fue el tema de Elton John “Can You Feel The Love Tonight?”, del filme El Rey León.



Sin lugar a dudas, es muy importante la música para el mundo del cine. Eso también nos confirma lo que no nos cansamos de insistir que lo único mejor que la música es hablar de ella.



Puede escuchar aquí la propuesta radial del espacio Detrás de la música, de Frecuencia total:



