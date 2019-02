En Audio: ¿Un problema para cada solución?

No es nada extraordinario, nos sucede. Hace poco estuve en una tienda por departamentos en la capital, comprando cosas imprescindibles. Voy a comprar un papel sanitario en una tienda que es de una sola planta, me mandan para otra caja que es la de la ferretería, en una “colita” en la que estuve casi cuarenta minutos esperando, le digo a la dependiente: “mire, por qué no organizan esto de otra manera si hay cajas vacías”, a lo que me responde que eso era una tienda por departamentos y cada departamento tiene sus productos. Digo, “bueno, eso está muy bien, pero al cliente eso ni le va ni le viene, yo lo que necesito es que, si hay cajas vacías en una misma tienda, pueda pagar e irme, tengo el dinero exacto”. No obstante a esto, viene otro trabajador de la tienda y le dice: “¿alguien de la cola te está preocupando?”; a lo que ella le dice con cierta ironía que no, que ya ella estaba curada de espanto. Es tan común este tipo de situación que me hace pensar, bueno, ¿no hay otra forma de ser organizado, es tan complicado eso? El periodista Heriberto Rosabal comparte su opinión y abre el debate en torno al tema.



Nos complicamos con tantas cosas y le creamos problemas a asuntos que pudieran estar solucionados sin gran esfuerzo. ¿Cuántos lugares vemos con las puertas cerradas cuando se han diseñado para que sus puertas estén abiertas? ¿Por qué es lo más fácil decir que no se puede, clausurar, cerrar? Volvemos a la cultura del servir. Yo he visto cosas peores, he visto dependientas proferir malas palabras porque alguien pidió su jabita –habiendo jabas-, porque exigió su derecho de llevarse la mercancía comprada apropiadamente. Al igual que se ha visto que las mismas personas de la cola la toman entonces con esa persona que exige su derecho. ¡Es tan indigno proceder de esa manera! ¿Por qué si somos tan solidarios, tienen que pasar esas cosas? No es hablar y analizar las cosas desde lo lejos, es también ayudar a llevar los problemas por buen camino y esforzarse en esa solución. No puede ser que yo salga a la calle y sienta que al doblar de la esquina he sido estafado, o insultado. Esa peligrosa sensación de impunidad de que hay desmanes y no pasa nada, todo eso es muy negativo para el país soñado y la sociedad que queremos construir. Estamos en una gran batalla ahora con el tema de la Constitución que ya fue aprobada por el Parlamento y espera el referendo el 24 de febrero. Nada de eso es fortuito, tiene que ver con nuestro decursar, nuestro destino. A veces parece haber un divorcio entre esas teorías, entre lo que se quiere y se sueña para el país, y esas personas que hacen cosas tan humillantes; añade la periodista Alina Perera.



(Redacción Digital Rebelde)