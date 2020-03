En Audio: Protegernos ahora, para que los besos y abrazos regresen

Comienza otra semana y quisiera que las noticias fueran alentadoras. Pero, el nuevo Coronavirus siguió cobrando víctimas en las últimas horas y en cientos de países del mundo se libra ahora mismo una cruzada por la vida.



Es muy cierto que el miedo no evita el contagio. Sin embargo, la serenidad, la disciplina y la colaboración, sí evitan la propagación del virus. La victoria está en si tomamos en serio la misión de protegernos entre nosotros mismos.





En Cuba, como país, no tenemos un antídoto para enfrentar esta situación; pero contamos con un pueblo educado, informado, responsable y solidario.



Lamentablemente, bajo las crueles circunstancias de esta pandemia, los históricos adversarios del pueblo cubano y su Revolución sostienen y arrecian su política hostil contra la Isla.



La situación global constituye un desafío inédito, marcado por una pandemia que no se ha podido contener. En el mundo hay miles de contagios y miles de muertes, hay pánico, se cierran países y ciudades enteras…



Pero, una pandemia no es solo un reto sanitario, científico, económico y político. Es también, un reto de actitud… porque son nuestras actitudes quienes nos protegen.



Cuba pospone los besos y los abrazos como un acto de verdadero amor para cuidarnos a todos.

Cuando ganemos la batalla contra el #Covid19 volveremos a abrazarnos. Lo dijo @DiazCanelB, uno de los cubanos más afectuosos que conozco. Ganaremos sin pánico y sin confianza excesiva. Siento que en #Cuba nos vamos a querer mucho más cuando #coronavirus sea solo un mal recuerdo. pic.twitter.com/1lpVZ0IEdl — Angélica Paredes (@aparedesrebelde) March 20, 2020

Eso sí, el nuevo Coronavirus no nos impide querernos y ayudarnos. Por eso, colaboradores cubanos de la salud viajaron a los lugares más complicados donde se combate esta pandemia.

