En audio: Proyecto Ley Electoral ratifica principios democracia cubana

Camagüey, Cuba.- Con el objetivo de evaluar y enriquecer el texto jurídico del Proyecto de Ley Electoral, diputados que representan a esta provincia y a la vecina Ciego de Ávila, debatieron las propuestas que serán sometidas a consideración del Parlamento Cubano, en julio próximo.



En el intercambio, conducido por el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander; y la actual Presidenta de la Comisión Electoral nacional, Alina Balseiro, se precisaron detalles de la nueva legislación, en correspondencia con la Constitución de la República, proclamada en abril último.



“La nueva legislación ratifica y defiende el principio de la democracia cubana, que nomina y elige el pueblo”, significó el diputado Santiago Lajes Choy, quien apuntó, además, “la responsabilidad de sostener el derecho de elegir hasta los máximos representantes del Consejo de Estado”.



El proyecto introduce elementos novedosos en el proceso de elección de los futuros gobernadores y vice gobernadores de las provincias; y amplía a 16 títulos la Ley, que constará de 290 artículos.





La nueva legislación, además, enfatiza en la necesidad de mantener la representatividad territorial y por sectores, en las estructuras de gobierno del país, y en tal sentido se pronunciaron los diputados.



Daicar Saladrigas: “el Artículo 176, señala que los delegados de base, nominados como diputados, no deben exceder el 50 por ciento; y luego, el 193, plantea que el número de candidatos a diputados, por un municipio puede ser hasta el 50 por ciento.



“Defendemos el principio de representatividad de la Asamblea Nacional, integrada hasta en un 50 por ciento por delegados de base; pero ese número puede ser menor, y se estaría cumpliendo lo establecido; por tanto, proponemos que se modifique, y que sea el 50 por ciento, pues están en desventaja municipios pequeños, donde la mayoría de los diputados no son delegados de base.



“Aunque los diputados, lo refrenda la Ley, no estamos amarrados a un territorio, sino que nuestra actuación es en bien de la nación; es una preocupación de la población que trata de ver a su diputado, como la persona más cercana y en vínculo directo con su radio de acción”.



De acuerdo con el proyecto, la Asamblea Nacional del Poder Popular, estaría integrada por 474 diputados aproximadamente, bajo el principio de que estén representados en el parlamento todos los municipios y sectores de la sociedad cubana; sin embargo, se plantea la inquietud, de que “si ese órgano somete a votación las decisiones, entonces el número de integrantes no debe ser par”.





Beatriz Rodríguez, propone, “en el Artículo 32.1, que se incorpore en el inciso 2, que los ciudadanos tienen además del derecho, el deber de contribuir con los referidos procesos electorales”.



Coinciden además los diputados camagüeyanos y avileños, que “en los fundamentos éticos está la riqueza y el valor de nuestro sistema electoral”; y en tal sentido, Reina Torres, llamó “a los medios de comunicación a dar mayor divulgación a esos principios, en correspondencia con el alcance que tiene el proyecto de ley; y porque dignifica nuestro sistema electoral, resaltar, en el Artículo 85, las condiciones para ser elegido; ante todo por la capacidad, los valores y los principios morales; los méritos de las personas que podemos ser nominados, y que podemos nominar, lo que asegura la participación ciudadana, en materia de igualdad de oportunidades; y debe estar contemplado ahí como uno de los principios que defiende el valor humano y ético de nuestro sistema”.



La propuesta de nueva ley, sometida a la consideración de los diputados, incorpora al Consejo Electoral Nacional, como un órgano permanente; y la creación de estructuras similares en provincias y municipios.



Al valorar la organización del sistema, la diputada Teresa Tamayo, apuntó “la necesidad de mantener la actualización del Registro Electoral”.



La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, explicó que se trabaja en la creación de un sistema informático, con independencia, como registro central, a través del tributo actualizado de los datos, especialmente del sistema de identidad; porque, aunque será un registro público y permanente, no se puede comprobar en la base, y verificar que las personas tienen su residencia electoral más allá de la domiciliaria.



“Por eso, se mantienen los incluidos en los Registros Electores, de acuerdo con el movimiento de las personas; pero, sin dudas, es un trabajo arduo, en la verificación de altas y bajas para lograr una actualización coherente”.





El Artículo 81, del Proyecto de Ley Electoral, da respuesta a esa situación, cuando permite ejercer el voto en un lugar diferente al domicilio del elector, uno de los principales problemas de la actual legislación.



El Proyecto de Ley Electoral ha sido debatido por los diputados de las cinco provincias orientales, Camagüey y Ciego de Ávila; y en estos días continuará el proceso en el resto de los territorios del país, para someter el texto definitivo a los parlamentarios, en la sesión de la Asamblea Nacional, en el próximo mes de julio.

