En Audio: Un pueblo con muchas respuestas



Foto: Estudios Revolución.



“En el pueblo cubano están las respuestas…”, la afirmación del presidente Miguel Díaz-Canel a medios internacionales de prensa en la noche de este jueves en Las Tunas, fue contundente.



Es una esencia que significa continuidad, resistencia, compromiso de millones de cubanos con su proceso revolucionario, pero también no renunciar a desarrollarnos en medio de condiciones cada vez más hostiles impuestas por la actual administración de Estados Unidos, y la convicción de no detenernos en el tiempo.



Pequeño archipiélago, poco más de once millones de habitantes, recursos naturales limitados, un bloqueo de hace más de seis décadas… cualquier nación del planeta se hubiera rendido, Cuba no.



Es una primera respuesta: nuestro pueblo no volverá nunca a lo que fuimos antes de 1959.



Mirándonos en el espejo de lo que ocurre actualmente en América Latina –legitimación de plataformas neoliberales y no emancipadoras-, nuestro país desde hace muchas décadas atrás aprendió la lección. Lo dijo el Che: “al imperialismo, ni un tantico así, pero ni un tantico así”. Ahí está una segunda respuesta.



La Historia nos enseñó. Nuestros héroes y mártires nos señalaron el camino. Una tercera respuesta está en las esencias de una historia de hace más de cien años de lucha y única. La independencia y soberanía cuesta, y este pueblo ha estado dispuesto a pagar por ello y a vencer.



Pero todo lo dicho no bastaría si renunciamos a nuestro desarrollo o nos dejamos distraer. Luchamos y resistimos, pero también hacemos estrategias para avanzar y crecer, cambiar todo lo que deba ser cambiado como enarbola el concepto de Revolución, proclamamos una nueva constitución aprobada por los cubanos atemperada a nuestro tiempo, miramos hacia el futuro con un plan de desarrollo económico y social que nos enseña el camino en varias etapas, potenciamos la inteligencia y creatividad colectivas, incluso nos burlamos de nuestras propias escaseces cuando el zapato aprieta, pero nunca, jamás decimos, no. Es otra respuesta.



Ahí se resume parte de lo que dijera ayer Díaz-Canel: “Con un esfuerzo tremendo, también con sabiduría, con talento es que se ha formado una cultura de la resistencia”. Nuestros enemigos lo saben. Son muchas respuestas.

