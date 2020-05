En Audio: Recorre Vicepresidente cubano Valdés Mesa municipios camagüeyanos

En Audio: Recorre Vicepresidente cubano Valds Mesa municipios camageyanos

Camagüey, Cuba.- El Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó los municipios de Florida y de Carlos Manuel de Céspedes, interesado en la marcha del programa de recuperación de las viviendas dañadas por una tormenta local severa, a finales del mes de abril, y la atención a las familias damnificadas.



La vicepresidenta del Consejo de Defensa municipal en Florida, Beatriz Rodríguez, informó que “existe disponibilidad de materiales para la construcción de las nueve casas derrumbadas, las que ya están en ejecución; y se reparan los techos, que totalizan más de 418 afectaciones parciales y 23 total; de las que ya tienen solución, 241.





“Se ha logrado agilidad en la entrega de los recursos, se aprobaron 34 subsidios por un valor de 166 mil pesos; y la participación popular y de familiares en el apoyo a las brigadas de la construcción que trabajan en el municipio; por lo que el propósito es terminar para el 26 de julio próximo”.



En el intercambio con las máximas autoridades de los Consejos de Defensa de la provincia de Camagüey y de los municipios de Florida y de Céspedes, y en compañía del Ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, Valdés Mesa, insistió en la calidad de la reparación de las viviendas.





“Es una suerte que no resultaran personas lesionadas; y es preciso solucionar los derrumbes parciales y de techo, en el menor tiempo posible, no se puede perder la sensibilidad en estos casos".



Durante el recorrido por las zonas afectadas, Valdés Mesa se interesó por las condiciones en las que viven las familias más afectadas; y felicitó por el Día de las Madres a Julia Mendoza, quien perdió su casa, pero en apenas una semana la ha visto levantarse.



El vicepresidente cubano enfatizó que “las soluciones no deben ser temporales, hay que darles durabilidad; trabajar con calidad, que queden mucho mejor que como estaban”.





En el sector estatal, en el municipio de Florida, sólo falta por terminar la recuperación de la manta impermeable de la escuela Rolando Valdivia; las tejas de un taller de la agricultura y un área de cultivos tapados.



Valdés Mesa recibió información del Jefe del subgrupo de Salud del Consejo de Defensa municipal de Florida, doctor Nelson del Sol, sobre el estado de la población del Consejo Popular Argentina.



“Cinco casos confirmados provocaron un evento de trasmisión local de la Covid-19, y los indicadores de vigilancia y las medidas de cuarentena, evitaron la propagación de la enfermedad en 21 días; y ahora seguimos en la atención de los pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas, (IRA), en los centros de aislamiento, y mantenemos la pesquisa para prever y evitar un episodio de trasmisión en el municipio”.



El vicepresidente cubano, Valdés Mesa, insistió en la necesidad de “preservar la disciplina y evitar la confianza ante la mejoría en el control de la enfermedad.

“Hay que trabajar con la población, en la responsabilidad individual, social, y de las familias; cumplir las medidas de enfrentamiento a la Covid19; mantener el aislamiento y no confiarnos.



“Tenemos una situación favorable, pero eso no nos puede conducir a conductas irresponsables; porque ahora estamos estudiando cómo regresaremos a la normalidad en cada actividad social y económica, cómo nos recuperaremos, para salir adelante”.



En el municipio de Carlos Manuel de Céspedes, el Vicepresidente cubano se interesó por la marcha de la zafra azucarera, en uno de los tres ingenios que se mantiene en operaciones en la provincia de Camagüey.





“Tenemos que continuar la producción mientras las condiciones del clima lo permitan; cerrar la zafra lo mejor posible, y donde no hay eficiencia, parar el ingenio.



“La primera tarea ahora es la recuperación cañera. Camagüey debe sembrar 15 mil hectáreas; hay que hacer siembras masivas, sin perder la calidad; por eso, vamos a movilizar a los trabajadores que resulten necesarios, y los que sean productivos”.



Durante la visita al ingenio Carlos Manuel de Céspedes, en el municipio de igual nombre, el Vicepresidente cubano se refirió a la estrategia para la generación de electricidad y las labores en el central Ignacio Agramonte, de Florida, dedicado en los últimos años al proceso de refino del azúcar.



“Hoy estamos obligados a llevar bagazo de Céspedes para Agramonte; para que no consuma petróleo en la refinería; pero ese central hay que recuperarlo, que vuelva a moler para que pueda auto-abastecerse de bagazo.

En Céspedes, el turbo, cuando se acaba la zafra tiene que mantenerse cuatro o cinco meses generando para el Sistema Electroenergético Nacional, (SEN), y eso le da mucho más ingresos al central. Es previsible que para la próxima zafra, el esfuerzo principal de este ingenio esté en la caldera; hacer una buena reparación para lograr alto nivel de eficiencia; ahorrar bagazo y preparar el turbo, para que cuando termine la zafra, y Agramonte tenga sus propias cañas, siga generando energía.



Al término del recorrido por los municipios de Florida y de Carlos Manuel de Céspedes, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, sostuvo un intercambio con los integrantes del Consejo de Defensa de la provincia de Camagüey. (Fotos de la autora)

